مسار دولة الإمارات نحو الشفافية في إدارة النفايات

يعد الالتزام بالمسؤوليات وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية أمراً ضرورياً وهاماً في قطاع إدارة النفايات ضمن المساعي الرامية لتحقيق الاستدامة، لذلك فإن التدقيق الداخلي يعد عاملاً أساسياً لضمان الوصول إلى النتائج المنشودة. وبالنظر إلى التعقيد الكبير في قطاع إدارة النفايات، والذي يتضمن التعامل مع كميات ضخمة من المواد ويتطلب الامتثال للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالبيئة، فلا بدّ من إجراء عمليات التدقيق الداخلي التي تساعد المؤسسات على القيام بمهامها في مجال البيئة والحوكمة وتلبية ما يترتب عليها من مسؤوليات.



وفي هذا السياق، تعمل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات – والتي تعد الفرع المحلي للمعهد العالمي للمدققين الداخليين – على وضع معايير التميز المثلى، وتشجيع أفضل ممارسات التدقيق الداخلي في مختلف القطاعات بما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة، أسوةً بنهج دولة الإمارات التي تتمتع بمكانة عالمية مرموقة في هذا المضمار بفضل تطبيقها لأكثر السياسات البيئية صرامة.



وبالنظر إلى قطاع إدارة النفايات بشكل خاص، تضطلع إدارات التدقيق الداخلي بمهام متنوعة تتضمن تقييم الامتثال البيئي والكفاءة التشغيلية والمخرجات المستدامة، بحيث لا تقتصر أعمال التدقيق على المتطلبات القانونية، بل تتجاوزها لتساعد الشركات على تحسين إجراءاتها وتقليل النفايات وتحقيق النتائج الملموسة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة. وهنا تتجلى أهمية إجراء التقييم الداخلي بشكل دوري، إذ يعمل على كشف الثغرات ويضمن انسجام كافة خطوات العمل مع أعلى المعايير للمساهمة في الاقتصاد الدائري للقطاع.



ومن الأمثلة المشرّفة على تلك الممارسات حصول مجموعة تدوير على تصنيف "الامتثال العام" في أول دورة لتقييم الجودة الخارجية أجرتها جمعية المدققين الداخليين بالدولة، الأمر الذي يُبرز التزام المجموعة بأفضل الممارسات العالمية ويسلط الضوء على أهمية النزاهة والشفافية في قطاع إدارة النفايات. كما أن دور هذه الممارسات المبذولة من قبل مجموعة تدوير لا يقتصر على تلبية المتطلبات التنظيمية وحسب، إذ تعمل أيضاً على ترسيخ الريادة البيئية على المدى الطويل بما يعزز المساهمة الفعّالة للمجموعة في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة.