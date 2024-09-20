قديروف يتهم ماسك بتعطيل سيارته «تسلا سايبرترك» عن بعد

اتهم الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، بتعطيل مركبته، وهي من طراز «تسلا سايبرترك»، عن بعد، التي يقول إنه تلقاها منه هديةً في أغسطس.

وكان قديروف شارك مقطع فيديو في أغسطس يظهره خلف عجلة قيادة سيارة «تسلا سايبرترك» مع مدفع رشاش مثبت في الجزء الخلفي من المركبة.

وكان قديروف أعلن أن إيلون ماسك قدمها له فيما قال الأخير، على منصة «إكس»، إنها ادعاءات كاذبة.

وقال قديروف، في منشور على «تلغرام»: «أخيراً، عطّل ماسك مركبة (تسلا سايبرترك) عن بعد. ليس من الجيد أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة. هو يقدم هدايا باهظة الثمن ثم يعطّلها عن بعد».

وأشار قديروف إلى أن السيارة التي تسلمها استُخدمت في مسرح العمليات العسكرية وأُرسلت إلى أوكرانيا حيث «قدّمت أداءً ممتازاً».

ويُظهر رمضان قديروف (47 عاماً) دعما غير مشروط للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يؤكّد إرسال آلاف الجنود لمساعدة الجيش الروسي في هجومه في أوكرانيا.

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