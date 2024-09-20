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أرتيتا يثني على تصدي رايا المزدوج أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

9/20/2024 2:26:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، بأن التصدي المزدوج المذهل لديفيد رايا، حارس مرمى الفريق، خلال تعادله سلبيا مع مضيفه أتالانتا الإيطالي أمس الخميس ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كان هو الأفضل الذي رآه في مسيرته.

وقاد رايا أرسنال لتجنب الخسارة أمام أتالانتا في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، بعدما تصدى لركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني نفذها ماتيو ريتيجي، الذي وضع الكرة على يمين حارس الفريق اللندني.

وبعدما ارتدت الكرة من رايا وصلت للاعب الفريق الإيطالي، الذي سدد ضربة رأس وهو على بعد 6 أمتار فقط من المرمى، ووضعها على يسار الحارس الإسباني في الشباك الخالية، إلا أن حارس أرسنال سرعان ما قفز وأبعد الكرة بطريقة مذهلة.

وصرح أرتيتا عقب المباراة: "لقد شهدت اثنتين من أفضل التصديات التي رأيتها على الإطلاق في مسيرتي لإنقاذنا في تلك اللحظة".

أضاف المدرب الإسباني "في العام الماضي كان رايا مهما للغاية بالنسبة لنا بالفعل، لكنه بدأ هذا الموسم بشكل استثنائي. اليوم أبقانا في المباراة، هذا هو ما حدث بالفعل".

أوضح أرتيتا في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لا أعرف ما إذا كان هذا هو التصدي الأفضل في العالم لكنه كان استثنائيًا بالنسبة لنا، إنه أمر مؤكد".

وخلال إجراء مراجعة مطولة من جانب تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب ركلة الجزاء لأتالانتا، دخل رايا في حديث جانبي مع إيناكي كانا، مدرب حراس مرمى فريق (المدفعجية).

وقال رايا لشبكة (تي إن تي سبورتس) بعد اللقاء: "كنت أريد التحدث معه لمعرفة ما يجب فعله وما لا يجب القيام به".

وأضاف رايا "لقد مر وقت طويل قبل أن يقرر ما إذا كانت ركلة جزاء. إنه يستحق الثناء أيضا".

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