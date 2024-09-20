النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات العالمية.

وبحلول الساعة 05:27 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.62 دولاراً للبرميل، لكنها ارتفعت 4.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 15 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 71.80 دولاراً للبرميل، وحققت مكاسب خلال الأسبوع بلغت 4.8 بالمئة.

وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد تراجعهما إلى أدنى مستوياتهما في نحو ثلاث سنوات في 10 سبتمبر، وسجلا مكاسب في خمس من بين سبع جلسات منذ ذلك الحين.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وعادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض اعتبر الخفض الكبير علامة على شح سوق العمل في الولايات المتحدة.

وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة: "تعرضت الأسعار للضغط في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف من ضعف الطلب، إذ أدى تشديد السياسات النقدية إلى خنق النشاط الاقتصادي".

وأضافوا: "ساعد تيسير السياسة النقدية في تعزيز التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب التباطؤ".

كما تلقت الأسعار الدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية التي هبطت إلى أدنى مستوى لها في عام الأسبوع الماضي.

وقال محللون في "سيتي غروب"، أمس، إن عجزاً في سوق النفط الموسمي بنحو 400 ألف برميل يومياً سيدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولاراً للبرميل خلال الربع المقبل، لكنهم حذروا من انخفاض الأسعار في عام 2025.

كما حظيت أسعار النفط الخام بدعم من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. فقد انفجرت أجهزة اتصال لاسلكي تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء غداة انفجارات مماثلة لأجهزة بيجر.

وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عن الهجمات. ولم يعلّق المسؤولون الإسرائيليون على التفجيرات.

وأدى الطلب الضعيف الناجم عن تباطؤ الاقتصاد بالصين إلى الضغط على الأسعار، إذ تراجعت وتيرة إنتاج المصافي الصينية للشهر الخامس على التوالي في أغسطس.

كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في البلاد إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الشهر الماضي، وسجلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة مزيدا من التراجع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز