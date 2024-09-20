إسرائيل تلغي القيود المفروضة على تجمعات سكنية في الشمال والجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه تم إلغاء أوامر تقيد الحركة والتجمعات الكبيرة صدرت مساء أمس، لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وفُرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ظهر أمس، ما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود.