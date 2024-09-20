إسرائيل تلغي القيود المفروضة على تجمعات سكنية في الشمال والجولان

إسرائيل تلغي القيود المفروضة على تجمعات سكنية في الشمال والجولان
التاريخ
9/20/2024 2:13:16 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه تم إلغاء أوامر تقيد الحركة والتجمعات الكبيرة صدرت مساء أمس، لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.
وفُرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ظهر أمس، ما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود.
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