سكاي نيوز عربية: هجوم البيجر ليس مفاجئاً.. إشارة لم يلتفت لها حزب الله

قالت "سكاي نيوز عربية" إن هجوم "البيجر" الذي أصاب حزب الله اللبناني لم يكن مفاجئاً، كاشفة عن تصريح قديم لم يلتفت له حزب الله، مؤكدة

على أن الصراع الدائر بين إيران وذراعها حزب الله وإسرائيل لا يحتاج فقط إلى الانتباه إلى أجهزة الاتصالات، لكن أيضا مزيداً من دراسة كل ما يقال في وسائل الإعلام.

وبحسب موقع القناة، فقبل عام بالضبط على هجمات البيجر في لبنان التي مثلت ضربة كبرى لحزب الله، كانت

هناك إشارات لم يلفت لها الحزب.

ففي مقابلة أجراها رئيس جهاز الموساد السابق، يوسي كوهين، في سبتمبر 2023، قبل الحرب بشهر، قال لموقع ماكو العبري: "نريد أن نكون في سلسلة التوريد الخاصة بهم، ونريد أن نتدخل فيها"، وذلك بحسب منصة إنتيلي تايمز العبرية المعنية بأخبار الاستخبارات.

وقتل 37 شخصا غالبيتهم من عناصر حزب الله، وأصيب قرابة ثلاثة آلاف آخرين بجروح جراء تفجير آلاف "أجهزة بيجرز" الثلاثاء، ثم أجهزة اتصال لاسلكي الأربعاء، يستخدمها عناصر من حزب الله.

وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن شركة "بي إيه سي" المجرية التي ارتبط اسمها بتفجير أجهزة "البيجر" في لبنان، الثلاثاء والأربعاء، ما هي إلا جزء من "واجهة إسرائيلية".

وقالت "نيويورك تايمز" نقلا عن 3 مصادر استخباراتية وصفتها بالمطلعة، إن الشركة المجرية وشركتين وهميتين أخريين على الأقل تم إنشاؤهما أيضا لإخفاء الهويات الحقيقية للأشخاص الذين يصنعون أجهزة "البيجر".

وأشارت الصحيفة إلى أن المُصنع الحقيقي لهذه الأجهزة "الاستخبارات الإسرائيلية".

وقالت إن شركة "بي إيه سي" تعاملت مع عملاء عاديين وأنتجت لهم مجموعة من أجهزة "البيجر"، لكن "العميل الأهم كان حزب الله".

وأوضحت أن أجهزة "البيجر" التي أنتجتها الشركة لحزب الله خصيصا كانت تحتوي على بطاريات مخلوطة بمادة "بينت" المتفجرة، وفقا للمصادر الثلاثة.

وحسب "نيويورك تايمز"، بدأ شحن أجهزة "البيجر" إلى لبنان في صيف عام 2022 بأعداد صغيرة، لكن الإنتاج زاد بسرعة بعد أن حظر زعيم حزب الله حسن نصر الله استخدام الهواتف المحمولة سهلة التتبع، وقرر الاعتماد على أجهزة منخفضة التقنية مثل "البيجر".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها الاستخباراتية: "أمر نصر الله مسؤولي حزب الله بحمل أجهزة البيجر في جميع الأوقات، وفي حالة الحرب يتم استخدامها لإخبار المقاتلين إلى أين يذهبون".

وخلال الصيف، زادت شحنات أجهزة "البيجر" إلى لبنان، حيث وصلت الآلاف منها ووزعت على أعضاء حزب الله وحلفائهم، وفقا لمسؤولي استخبارات أمريكيين.

و"بالنسبة لحزب الله كانت هذه الأجهزة بمثابة إجراء دفاعي، لكنها في إسرائيل كانت بمثابة أزرار يمكن الضغط عليها عندما يبدو الوقت مناسبا"، حسب مصادر الصحيفة.