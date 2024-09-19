(جمعية النوري) الكويتية تدشن بناء مستشفى عام شرقي اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 19 - 9 (كونا) -- وضعت (جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية) الكويتية اليوم الخميس حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى
عام بمدينة (سيئون) بمحافظة (حضرموت) شرقي اليمن وتجهيزه بتمويل متبرعة كويتية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وأشاد وكيل محافظة (حضرموت) عامر العامري في تصريح صحفي
خلال حفل التدشين بالتدخلات الإنسانية والتنموية لدولة الكويت في اليمن مؤكدا أن هذه التدخلات ليست جديدة على أهل الكويت المعروفين بكرمهم وعطائهم.
وأعرب عن شكره وتقديره للمحسنة الكريمة الداعمة لهذا المشروع مثمنا جهود (جمعية النوري) التي كان لها إسهامات بارزة في العديد من المشروعات في (وادي حضرموت) في مختلف القطاعات التنموية.
من جانبه أشار المدير العام لمكتب وزارة الصحة هاني العمودي إلى أهمية هذا المشروع في توفير الرعاية الصحية الأولية للسكان وتقديم خدمات طبية متكاملة بما يساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في (وادي حضرموت).
بدوره أوض مكتب (مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية) في (حضرموت) أن المشروع يتضمن قسما للعيادات الخارجية في مختلف التخصصات إلى جانب قسم الطوارئ والولادة وغرف الرقود الخاصة والعامة والعمليات وغرف العناية المركزة وغرفة الأشعة ومختبر طبي مجهز وصيدلية ومكاتب إدارية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في (سيئون) وتخفيف المعاناة عن المرضى. (النهاية)
س ن ص / م ع ع
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