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(جمعية النوري) الكويتية تدشن بناء مستشفى عام شرقي اليمن

9/19/2024 11:53:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 19 - 9 (كونا) -- وضعت (جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية) الكويتية اليوم الخميس حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى عام بمدينة (سيئون) بمحافظة (حضرموت) شرقي اليمن وتجهيزه بتمويل متبرعة كويتية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وأشاد وكيل محافظة (حضرموت) عامر العامري في تصريح صحفي خلال حفل التدشين بالتدخلات الإنسانية والتنموية لدولة الكويت في اليمن مؤكدا أن هذه التدخلات ليست جديدة على أهل الكويت المعروفين بكرمهم وعطائهم.
وأعرب عن شكره وتقديره للمحسنة الكريمة الداعمة لهذا المشروع مثمنا جهود (جمعية النوري) التي كان لها إسهامات بارزة في العديد من المشروعات في (وادي حضرموت) في مختلف القطاعات التنموية.
من جانبه أشار المدير العام لمكتب وزارة الصحة هاني العمودي إلى أهمية هذا المشروع في توفير الرعاية الصحية الأولية للسكان وتقديم خدمات طبية متكاملة بما يساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في (وادي حضرموت).
بدوره أوض مكتب (مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية) في (حضرموت) أن المشروع يتضمن قسما للعيادات الخارجية في مختلف التخصصات إلى جانب قسم الطوارئ والولادة وغرف الرقود الخاصة والعامة والعمليات وغرف العناية المركزة وغرفة الأشعة ومختبر طبي مجهز وصيدلية ومكاتب إدارية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في (سيئون) وتخفيف المعاناة عن المرضى. (النهاية)

س ن ص / م ع ع



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