((المصرف المركزي)) يستقبل وفدا من البنك المركزي العماني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العماني‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بغرض‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬وتفعيل‭ ‬برنامج‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وتهدف‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأنظمة‭ ‬الدفع،‭ ‬وإصدار‭ ‬النقد،‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭ ‬والإرهاب،‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭. ‬وقد‭ ‬شمل‭ ‬الوفد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العماني،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ترتيب‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬المعنيين‭ ‬بالمصرف‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬الفاضل‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬المصرف‭ ‬بالوفد‭ ‬الزائر،‭ ‬وأعرب‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬بمثابة‭ ‬تعزيز‭ ‬للعلاقة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬المصرف‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬لتنمية‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬الجانبان‭ ‬عن‭ ‬تطلعهما‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالمنفعة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬