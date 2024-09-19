((المصرف المركزي)) يستقبل وفدا من البنك المركزي العماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل مصرف البحرين المركزي وفداً من البنك المركزي العماني وذلك خلال زيارته لمملكة البحرين بغرض تبادل التجارب والخبرات وتفعيل برنامج التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتهدف زيارة الوفد لمصرف البحرين المركزي إلى الاطلاع على كل ما يتعلق بأنظمة الدفع، وإصدار النقد، ومكافحة غسيل الأموال والإرهاب، والموارد البشرية، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية. وقد شمل الوفد عددا من المسؤولين من البنك المركزي العماني، حيث تم ترتيب سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين بالمصرف.
وقد رحب يوسف راشد الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في المصرف بالوفد الزائر، وأعرب أن هذه الزيارة تأتي بمثابة تعزيز للعلاقة المشتركة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص المصرف على توفير كل الفرص لتنمية هذه العلاقات. كما أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة العمل المشترك والتنسيق المستمر لتعزيز التعاون على المدى الطويل بما يعود بالمنفعة على القطاع المصرفي والمالي في البلدين.
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