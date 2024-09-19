في ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 94

حققت وتحقق المملكة العربية السعودية النجاح تلو النجاح، ومن إنجاز إلى إنجاز، ومن ريادة إلى آفاق رحبة في عالم الاقتصاد والثقافة والمكتسبات والنهوض بالتنمية بجميع أشكالها وصورها، وهو الأمر الذي نستذكره مع اقتراب مناسبة وطنية مهمة في المملكة تتمثل في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 94 استكمال قيادتها إلى بر من الأمان والاطمئنان، وتحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة التي كان شعب المملكة العربية السعودية يتوق إليها منذ زمن بعيد.

ولا بد من الإشارة هنا إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه خادم الحرمين إلى الأمة الإسلامية، خصوصا دعم المراكز والهيئات السلمية في العالم أجمع، والتي كان لها الصدى والأثر الكبيرين. إن المراقب للأحوال في المملكة يُسر لما يراه فيها من تطور وإنجازات رائعة على جميع الأصعدة، وهو ما يمكن أن نلحظه واضحا جليا منذ آخر يوم وطني للمملكة في العام الماضي. ويشكل دفعة بالغة الأهمية على صعيد استكمال واستدامة تحقيق الإنجازات الداخلية والخارجية. ومن ناحية أخرى، نقول إن اختيار شعار اليوم الوطني للمملكة لهذا العام، والذي تم استلهامه من مقولة ولي عهد خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تمثل همة الشعب السعودي الكريم، هذا الشعب الذي يسهم في إنجاح التنمية جنبا إلى جنب مع القيادة الرشيدة في البلاد، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يمثل اختيار هذا اليوم بالذات معاني أخرى جمة، أبرزها صدور المرسوم الملكي بتوحيد جميع أجزاء الدولة السعودية الحديثة، لتصبح المملكة العربية السعودية، هذا لتقدير جهود الملك عبدالعزيز في تأسيس المملكة، والحفاظ على التاريخ، وإحياء تراثها العريق والمتوارث من الآباء والأجداد على مر السنين والعقود الماضية.

وفي هذا المقام، يطيب لنا أن نبارك للمملكة العربية السعودية وشعبها الذي نفخر به وبإنجازاته في هذه المناسبة الوطنية الكريمة والعزيزة على قلوبنا كخليجيين، وتسرنا المشاركة فيها بكل وجداننا، ونسأل العلي القدير السداد لخطى القائمين على هذا البلد المعطاء لتحقيق الخير العميم. والله الموفق.





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