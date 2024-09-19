اليوم الوطني السعودي.. إنجازات ملهمة ورؤية طموحة للمستقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) يأتي اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعون، الذي يحتفل به في 23 سبتمبر، كمناسبة لتجديد الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة العريق، وتأكيد الطموح لمستقبل أكثر إشراقا. في السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت المملكة قفزات نوعية وإنجازات ريادية تعكس رؤيتها الطموحة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
كانت المملكة قد أطلقت مشاريع
طموحة في مجال الطاقة المتجددة، مثل مشروع «نيوم»، و«سدير» للطاقة الشمسية، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الطاقة النظيفة، ما يجعل السعودية لاعباً عالمياً في هذا المجال.
سعت المملكة إلى تعزيز القطاع السياحي من خلال إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية وتطوير مشاريع ضخمة مثل «البحر الأحمر» و«القدية»، فهذه الجهود تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
حققت المملكة خطوات مهمة في تمكين المرأة والشباب من خلال سياسات تدعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع وسوق العمل، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين في كل القطاعات.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بعلاقة أخوية قوية مع دولة الكويت، سواء على مستوى القيادة أو الشعب. وتجلت هذه العلاقة في العديد من المواقف التاريخية، أبرزها الدور السعودي البارز في تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم عام 1990. وقد أسست هذه العلاقة المتينة على التعاون والاحترام المتبادل، ما يعكس الروابط العميقة التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات.
التقدم الكبير نحو «رؤية 2030» يعزى إلى القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ففي ظل «رؤية 2030»، تسعى المملكة إلى تحويل اقتصادها إلى نموذج يعتمد على التنوع والابتكار، وإحداث إصلاحات تعزز من الشفافية والكفاءة في مؤسسات الدولة.
ختاماً، يمثل اليوم الوطني مناسبة للاحتفاء بما تم تحقيقه من إنجازات، والتطلع إلى مستقبل يحمل الكثير من الأمل والطموح، تحت قيادة حكيمة تواصل العمل لتحقيق المزيد من النجاحات للمملكة وشعبها.
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