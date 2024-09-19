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اليوم الوطني السعودي.. إنجازات ملهمة ورؤية طموحة للمستقبل

9/19/2024 11:51:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يأتي اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعون، الذي يحتفل به في 23 سبتمبر، كمناسبة لتجديد الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة العريق، وتأكيد الطموح لمستقبل أكثر إشراقا. في السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت المملكة قفزات نوعية وإنجازات ريادية تعكس رؤيتها الطموحة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
كانت المملكة قد أطلقت مشاريع طموحة في مجال الطاقة المتجددة، مثل مشروع «نيوم»، و«سدير» للطاقة الشمسية، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الطاقة النظيفة، ما يجعل السعودية لاعباً عالمياً في هذا المجال.
سعت المملكة إلى تعزيز القطاع السياحي من خلال إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية وتطوير مشاريع ضخمة مثل «البحر الأحمر» و«القدية»، فهذه الجهود تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
حققت المملكة خطوات مهمة في تمكين المرأة والشباب من خلال سياسات تدعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع وسوق العمل، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين في كل القطاعات.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بعلاقة أخوية قوية مع دولة الكويت، سواء على مستوى القيادة أو الشعب. وتجلت هذه العلاقة في العديد من المواقف التاريخية، أبرزها الدور السعودي البارز في تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم عام 1990. وقد أسست هذه العلاقة المتينة على التعاون والاحترام المتبادل، ما يعكس الروابط العميقة التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات.
التقدم الكبير نحو «رؤية 2030» يعزى إلى القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ففي ظل «رؤية 2030»، تسعى المملكة إلى تحويل اقتصادها إلى نموذج يعتمد على التنوع والابتكار، وإحداث إصلاحات تعزز من الشفافية والكفاءة في مؤسسات الدولة.
ختاماً، يمثل اليوم الوطني مناسبة للاحتفاء بما تم تحقيقه من إنجازات، والتطلع إلى مستقبل يحمل الكثير من الأمل والطموح، تحت قيادة حكيمة تواصل العمل لتحقيق المزيد من النجاحات للمملكة وشعبها.


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