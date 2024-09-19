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أسعار فلكية لإسكان الطلاب بعد إلغاء القبول بنظام الأولية - جريدة الوطن السعودية

9/19/2024 11:46:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاوتت أسعار إيجارات الغرف بسكن الطلاب بالمناطق بشكل كبير مع تشابه الخدمات المقدمة من قبل المؤجر، أو المستثمر؛ حيث بلغت أسعار الغرفة الواحدة المشتركة بين شخصين 8 آلاف ريال للشخص الواحد في بعض المناطق، بينما بلغت في مناطق أخرى 1200 ريال، وهو الأمر الذي اعتبره العديد من الأهالي تكلفة عالية على الطلاب في العديد من المناطق التي لا يتوفر فيها إسكان خاص بالجامعات.
ورصدت ((الوطن)) العديد من الإعلانات الموجهة لطلاب وطالبات الجامعات في مختلف مناطق المملكة بعضها لمبانٍ خاصة مجهزة لسكن الطلاب يتم تأجيرها على الطلاب فقط، وإعلانات أخرى لشقق سكنية عادية يشترك فيها عدد من الطلاب يتم التسويق لها بأعلى من سعرها العادي لقربها من الجامعة أو الخدمات التي يحتاج لها طلاب الجامعة.
وبرزت مشكلة سكن الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الحالي مع إلغاء وزارة التعليم نظام الأولية في الجامعات، والذي كان يتيح لطلاب المناطق الدراسة في مناطقهم فقط، ومع إلغاء النظام توجه العديد من الطلاب للدراسة خارج مناطق سكنهم، ولعدم وجود إسكان مخصص للطلاب اضطر الكثير منهم للقبول بالسكن الموجود حتى مع ارتفاع سعره، وعدم وجود ضمانات تضمن له الحصول على الخدمات كما وعد بها المؤجر.
توثيق العقود
وأكدت الهيئة العامة للعقار على المستأجرين ضرورة توثيق عقودهم إلكترونيا في إيجار لحفظ حقوقهم، موضحة أحقية المستأجر الموثقة لحالة التأجير بالباطن مع المستأجر، وأوضح مدير عام الاتصال الإستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير محمد المفرج لـ((الوطن)) أن الهيئة العامة للعقار ممثلة في ((إيجار)) تعمل على تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وترتبط أسعار العقارات في الإيجارات بعدة عوامل مختلفة كاختلاف مستوى العرض والطلب على العقارات الإيجارية، والمساحات، ومزايا الوحدات، وموقع العقار وغيرها، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على المؤشر الإيجاري للتعرف على اتجاهات السوق، ومتوسطات الأسعار للوحدات الإيجارية في جميع مدن المملكة، كما وتدعو الهيئة ملاك العقارات والمستأجرين إلى توثيق عقودهم إلكترونيًا في ((إيجار))، حفظًا لحقوق أطراف العملية الإيجارية، ورفعًا لكفاءة قطاع الإيجار العقاري، وفي حال كان المؤجر الرئيسي موثقًا لحالة التأجير بالباطن مع المستأجر فإن للمستأجر أحقية التأجير للعقار، وبالتالي فإن عقد التأجير بالباطن سيكون موثقًا في إيجار بالكامل مما يحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، وتنحصر المسؤولية هنا بين المؤجر الفرعي والمستأجر بالباطن فقط، ولا علاقة للمؤجر الرئيسي بذلك.
مجمعات سكنية
أمام معاناة طلاب وطالبات ((مغتربي)) الجامعات، في تأمين سكن مناسب، وبأسعار مناسبة، اقترح أولياء أمور بناء مجمعات سكنية داخل كل حرم جامعي، وتأجيره بمقابل مالي بشكل مباشر للطلاب والطالبات، أو طرح تلك المجمعات للاستثمار من القطاع الخاص كتشغيل وصيانة، ووضع بنود واضحة، في أسعار السكن في المجمعات طبقًا للخدمات المتوفرة، وكذلك المقترح يمتد إلى أهمية تبني جمعيات تعاونية متخصصة في ((الإسكان)) لإقامة مشاريع إسكان قريبة من كل حرم جامعي في مختلف مناطق المملكة.
وأكد أولياء الأمور على ضرورة، تدخل إدارات الجامعات في توفير السكن للمغتربين والمغتربات، والجامعات هي المعنية في تحديد أسعار الإيجارات فيها، وستكون تلك الخطوة فيها ضمان عدم التلاعب في الأسعار، وتحظى بمتابعة الجامعات بكافة تفاصيل التشغيل والصيانة، والالتزام ببنود وتفاصيل الإيجارات، مع توفر سبل الراحة للطلاب والطالبات، إذ إن هؤلاء الطلاب والطالبات، ليس بقدرتهم الجمع بين الدراسة ومتابعة تفاصيل السكن، وما قد يحدث من مشاكل وملاحظات في المبنى، وقد يتسبب ذلك في انشغال الطالب أو الطالبات في أمور بعيدة عن الدراسة، وتستنزف أوقاتًا طويلة، هو أكثر حاجة إليها لحضور واستذكار دروسه الجامعية.
ساعات تطوعية
أبانوا، أن من بين المواصفات والمزايا، التي يجب مراعاتها في المجمعات السكنية الطلابية: الغرف خاصة أو مشتركة، دورات المياه خاصة أو مشتركة، المطبخ، الصالة، توفر الإنترنت، أجهزة الغسيل والتجفيف، والتنظيف، مقترحين على القائمين على التشغيل للمجمعات الاستفادة من الفرص التطوعية في تقديم كل الخدمات في السكن من التطوع من الطلاب والطالبات في السكن، وفي تلك الفرص التطوعية، عوائد مالية كبيرة، وفيها ساعات تطوعية لهم.
معاناة الطلاب
التقت ((الوطن)) بعدد من الطلاب الدارسين خارج مناطق سكنهم، وحصروا مشكلتهم مع السكن في عدد من النقاط أبرزها ارتفاع الأسعار، تفاوت الخدمات، عدم وجود جهة منظمة، صعوبة الحصول على سكن مناسب في بعض المناطق.
وذكرت الطالبة ريماس فهد، أن سعر شقق الطلاب يختلف باختلاف عدد الغرف والخدمات المقدمة من قبل المؤجر، فبعض الشقق تكون مؤثثة بالكامل، وبعضها لا يتوفر بها شيء ما يكلف الطالب ثمن تأثيث الشقة، مضيفة أن الأسعار مبالغ فيها من قبل البعض خصوصا مع عدم توفر السكن المناسب.
وذكرت الطالبة مريم الناصر أنها وعدد من زميلاتها ومجموعهن 5 طالبات استأجرن شقة بالرياض بـ 30 ألفا بالسنة، وبمتوسط 6 آلاف ريال لكل واحدة، بينما الإسكان المجهز ليكون إسكان طالبات كان سعر السرير في الغرفة المشتركة 8 آلاف ريال للترم الدراسي، ما يعني أن الطالبة ستدفع 16 ألف ريال لتحصل على سرير في غرفة مشتركة لفترة محددة من العام وهو سعر مبالغ فيه جدا.
الاستثمار غير المنظم
ويرى المستثمر في الوحدات السكنية عبدالباري الماجد، أن الاستثمار في الوحدات السكنية والشقق المخصصة للطلاب والطالبات لا يزال غير منظم، فبعض المناطق لديها تجارب في الإسكان المخصص للموظفين وتكون وحدات سكنية مؤثثة وبخيارات متعددة من حيث المساحة والخدمات المتوفرة، ألا أن هذا النوع من الاستثمار غير موجود في جميع المناطق وهو ما تسبب برفع إيجارات الشقق في الأحياء القريبة من الجامعات، مضيفا أن الاستثمار في إسكان الطلاب يحتاج توفير موقع جيد قريب من الخدمات، وتأثيث مناسب، وتنوع في خيارات السكن، ووجود خدمات يوفرها المستثمر للمستأجرين كتوفير سائق، وعاملة نظافة، وحارس لتوفير الاحتياجات الأساسية للطلاب خارج مناطق سكنهم.
مجموعات طلابية
أحمد السالم طالب جامعي، من المنطقة الشرقية، كانت له تجربة مميزة في توفير سكن جامعي له ولمجموعة كبيرة من زملائه، فبعد أن تم قبوله في جامعة بيشة في التخصص الذي كان يحلم به، توجه للبحث عن سكن مناسب مع أحد إخوانه والذي كان طالبا مبتعثا في الخارج، وبعد أسبوع كامل من البحث عن خيار محدد قرر بعد اقتراح من أخيه الذي كانت له تجربة في السكن في الخارج مع طلاب من مختلف المناطق، قرر أن يستأجر منزلا ويتشارك فيه مع عدد من زملائه الذين تعرف عليهم أثناء بحثه، ولكن مع بحثه عن المنزل المناسب أسس زملاؤه مجموعة إلكترونية للطلاب القادمين من خارج بيشة، ووجد أن العدد كبير جدا، فغير خياراته ليحجز عمارة سكنية كاملة له ولزملائه لتكون مجمعا سكنيا خاصا بالطلاب القادمين من خارج المنطقة وبأسعار كانت تتناسب مع الجميع، مشيرا إلى أن بعض زملائه كان يفكر في الانسحاب من الجامعة بسبب عدم وجود سكن مناسب، وحل تعاونهم كطلاب مشاكل العديد من الطلاب الراغبين بالدراسة وبأسعار كانت مناسبة جدا.
المميزات التي يسوق من خلالها لسكن طلاب الجامعات:
- قربه من الجامعة.
- توفير أغلب الخدمات ومنها (كوفي).
- لديهم أكثر من نوع من الغرف (غرفة، صالة، مطبخ صغير، دورة مياه).
- لديهم أجنحة فردية ومزدوجة.
- توفير إنترنت يخدم كامل المبنى.
- كاميرات للمراقبة بالممرات للحماية.
- يخدم السكن طالبات الجامعة وموظفات المستشفى من خارج المنطقة.
- توفير الأجهزة الكهربائية وتكون مغلفة وجديدة لوقت استلامها من قبل الطالبة.
أسعار إسكان الطالبات:
الغرفة المشتركة = 8 آلاف – 1200 للترم الدراسي الواحد
الشقة= 30 ألفا – 18 ألفا للترم الدراسي الواحد
عوامل تحدد أسعار الإيجارات:
- اختلاف مستوى العرض والطلب على العقارات الإيجارية
- المساحات
- مزايا الوحدات
- موقع العقار
عدد الجامعات في السعودية = 42 جامعة
الحكومية= 30
الخاصة= 12

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