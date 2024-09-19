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الـETA يسهل رحلة البحث عن اللغة في الخارج

9/19/2024 11:37:15 PM
(MENAFN- Al Watan) عززت إمكانية حصول السعوديين على تصريح سفر إلكتروني إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من فبراير الماضي من فرص سفر كثيرين منهم إليها لدراسة اللغة الإنجليزية، مستفيدين من التسهيلات التي يقدمها الـ(ETA)، وهو تصريح سفر رقمي جديد إلزامي لمواطني البلدان الذين يمكنهم زيارة إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية دون تأشيرة للرحلات القصيرة، وهذا يشمل مواطني السعودية.
وبسّط الـETA السفر إلى المملكة المتحدة لأكثر من 200000 سعودي يزورون المملكة المتحدة للسياحة أو الترفيه أو العمل أو الدراسة، مع توقعات بارتفاع هذا العدد.
وأسدل انتهاء الإجازات الصيفية الستار على كثير من تجارب سفر السعوديين إلى المملكة المتحدة وغيرها من دول الخارج لتعلم اللغة الإنجليزية سواء لتحسين مستوياتهم فيها أو لكونها ضرورة لازمة لابتعاثهم لدراسة تخصصات جديدة تخدم احتياجات جودة الحياة.
ووفرت فرص دراسة اللغة في عدد من الدول في الخارج تجارب اختلاط لجميع الطلاب وذلك للتسريع بالمحاولة المباشرة والاستفادة من برامج تعلم الإنجليزية، حيث تتنوع هذه البرامج بحاضنات توفر السكن والإشراف والتعلم والفعاليات اليومية.
وتتباين أعمار ومستويات راغبي دراسة الإنجليزية في الخارج، وتقدم الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج كثيرا من الخدمات لهؤلاء بما يضمن لهم الدراسة لدى بيئات صالحة علميا وتثقيفيًا، وبما يضمن رعايتهم والعناية بهم بالشكل اللائق.
دعم الملحقيات
يؤكد العضو السابق في الملحقية الثقافية في السفارة السعودية في المغرب، الدكتور تركي الشريف أن الملحقيات الثقافية في السفارات السعودية تلعب دورًا حيويًا في دعم الطلاب الراغبين في دراسة الإنجليزية خارج المملكة، وذلك عبر عدة جوانب، منها:
1ـ الإرشاد الأكاديمي والتثقيف:
تقدم الملحقيات المعلومات الضرورية حول الجامعات والمعاهد المعتمدة لتعليم الإنجليزية، إضافة إلى البرامج الدراسية المتاحة والمناهج المتوافقة مع احتياجات الطلاب.
2ـ التوجيه في اختيار المؤسسات التعليمية:
تساعد الملحقيات الطلاب في اختيار المعاهد والجامعات المناسبة التي تقدم تعليمًا عالي الجودة في الإنجليزية، مع التأكد من مطابقة تلك المؤسسات للمعايير الأكاديمية المعترف بها.
3ـ الدعم القانوني والإجراءات:
توجه الطلاب فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامة والإجراءات القانونية الأخرى المطلوبة للدراسة في الدولة المضيفة، وتقديم المشورة فيما يتعلق بالقوانين المحلية والأنظمة الأكاديمية.
4ـ متابعة وتقديم الرعاية:
تتابع الملحقيات شؤون الطلاب بشكل مستمر لضمان اندماجهم بشكل جيد في البيئة التعليمية الجديدة، وحل أي مشاكل قد تواجههم، سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية.
5ـ التواصل مع السلطات المحلية:
في حال واجه الطالب أي مشكلة أو طارئ، تتدخل الملحقية الثقافية للتواصل مع السلطات المحلية والمؤسسات التعليمية لتقديم الدعم والمساعدة.
6ـ تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية:
تقوم الملحقيات بتنظيم فعاليات وندوات لربط الطلاب السعوديين ببعضهم بعضا وتعزيز التواصل الثقافي مع المجتمع المضيف.
توجه متزايد
يبين المبتعث هاني يحيى آل عباس، وهو طالب دكتوراة تخصص صحة عامة جامعة اكستر بالمملكة المتحدة أن هناك توجهًا سعوديًا متزايدًا في السنوات الأخيرة نحو الابتعاث الخارجي، خاصة فيما يتعلق بتعلم الإنجليزية.
وأوضح ((التوجه نحو دراسة الإنجليزية في الخارج ليس مجرد خيار عشوائي، بل هو نتاج عدة عوامل أساسية، من أبرزها جودة التعليم في الخارج، حيث تقدم دول مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا برامج تعليمية متقدمة في الإنجليزية، تجعل الطالب يحيط نفسه ببيئة لغوية كاملة، تساعده على تطوير مهاراته بشكل أسرع وأكثر فعّالة، وهناك كذلك الاحتياجات التعليمية المحلية، فبالرغم من الجهود المبذولة من قبل المعاهد المحلية في السعودية، يعتقد كثيرون أن التعليم المحلي لا يوفر تجربة مماثلة للدراسة في الخارج، خاصة من حيث الانغماس الكامل في اللغة، كما توفر الدراسة في الخارج الحصول على شهادات معترف بها عالميًا ما يعد إضافة قوية للسيرة الذاتية، ويعزز فرص الحصول على وظائف مرموقة)).
وأضاف ((أسهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في تخفيف العبء المالي على الطلاب، مما جعل الدراسة في الخارج ممكنة لشريحة أكبر من الطلاب)).
وعن فوائد الدراسة في الخارج للطلاب، قال ((إضافة إلى تطوير اللغة، توفر الدراسة في الخارج عدة فوائد منها تطوير السلوك الانضباطي من خلال الالتزام بالقوانين والمواعيد الصارمة في المؤسسات التعليمية في الخارج، وكذلك التواصل الفعّال فالحياة في بيئة جديدة تمنح الطلاب فرصة لممارسة اللغة الإنجليزية بشكل يومي، مما يعزز من قدرتهم على التواصل بثقة وسلاسة، كما تؤمن الاعتماد على النفس وتطوير المهارات الشخصية لأن الابتعاد عن الأسرة والمجتمع يتطلب تطوير مهارات حل المشكلات وتحمل المسؤولية)).
تكاليف مادية
يوضح آل عباس أن ((التكاليف المادية للدراسة في الخارج تختلف بناءً على الدولة والمدينة والبرنامج الدراسي، وبالرغم من وجود برامج حكومية داعمة، فإن التكاليف قد تكون مرتفعة لبعض الأسر، خصوصًا عند احتساب تكاليف المعيشة إلى جانب الرسوم الدراسية. فالمدن الكبرى مثل لندن ونيويورك تعد من بين الأكثر تكلفة عالميًا، ما يجعل التخطيط المالي أمرًا بالغ الأهمية)).
وعن الفرق بين مستوى التعلم الداخلي والابتعاث، قال ((بالرغم من وجود كثير من معاهد تعليم الإنجليزية في المملكة، فإن هناك فارقًا كبيرًا بين التعليم المحلي والخارجي. فالابتعاث يوفر للطالب بيئة كاملة يتحدث فيها الإنجليزية بشكل يومي، ما يسهم في تعزيز تعلمه اللغة بسرعة أكبر مقارنة بما تقدمه المعاهد المحلية. ومع ذلك، يسعى البعض إلى تحسين جودة التعليم المحلي لتقديم بديل قوي للابتعاث، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للدراسة في الخارج)).
تحديات
شرح آل عباس التحديات التي تواجه الطلاب في الخارج، وقال ((إضافة إلى التكاليف العالية، يواجه الطلاب تحديات التكيف مع ثقافة جديدة، وتحديات الحنين إلى الوطن لأن الابتعاد عن الأهل لفترات طويلة يشكل تحديًا نفسيًا كبيرًا، خاصة في المراحل الأولى من الابتعاث.
وأشار إلى أن هناك من خاض تجربة الدراسة التعليمية القصيرة في الخارج خلال الإجازات الطويلة، وقال ((هذه برامج تقدم فرصة لتحسين مهارات الإنجليزية في فترة زمنية قصيرة، وهي مفيدة للطلاب الذين لا يستطيعون الالتزام بفترات دراسية طويلة في الخارج. كما توفر تجربة ثقافية غنية دون الحاجة لتحمل التكاليف طويلة الأمد)).
تجربة استرالية
يعيد حمد محمد مهتم آل منصور، وهو مبتعث سابق، الفضل في تجربته مع تعلم الإنجليزية لله سبحانه وتعالى ثم للوظيفة التي يعمل بها حاليًا، ويقول ((بدأت رحلتي في الابتعاث عام 2007 عندما بدأت التفكير بتطوير لغتي الإنجليزية بعد التخرج من الكلية التقنية بنجران تخصص دبلوم حاسب آلي، حيث بدأت التفكير الجدي بالبحث عن تطوير مهاراتي وأهمها الإنجليزية، ووقع اختياري على سيدني الأسترالية لتعلم الإنجليزية هناك، وقد شجعني الوالد على هذه الخطوة خصوصًا أن الإنجليزية من متطلبات سوق العمل)).
وتابع ((سافرت على نفقتي الخاصة، لكن أتت مكرمة ملكية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بداية 2008، وتم تحويل جميع الدارسين على حسابهم الخاص إلى حساب الدولة، وهنا تغير تفكيري من تطوير المهارات الإنجليزية إلى تفكير بإكمال دراستي الجامعية، وفعلا أنهيت الإنجليزية ودخلت جامعة ويسترن سيدني تخصص محاسبة وتخرجت عام 2011، ثم أكملت الماجستير في جامعة كوينزلاند تكنولوجي في مدينة برزبن وتخرجت عام 2013)).
رفع الكفاءة
يشدد عبدالله بريك آل عوض، مبتعث سابق أخصائي أول تخصص تمريض 2011 من المملكة المتحدة من جامعة جلاسكو كالدونين، على أن الحكومة السعودية تولي كل ما من شأنه رفع كفاءة تحصيل أبناء وبنات الوطن للمعارف والمهارات التعليمية والمهنية كل العناية.
وبين أن المبتعث ينطلق من مرحلة تعلم الإنجليزية وتطوير مهارات المستوى اللغوي الشخصي على المستوى العام والأكاديمي للمساهمة في توسيع الآفاق الشخصية واللغوية، مع الإشارة إلى أن دراسة اللغة لا تنحصر في الإطار اللغوي بل تشمل مشاركة العادات والتقاليد.
وقال ((مع أهمية مسؤولية التعلم الذاتي للتحصيل العالي والمهارات في استخدام اللغة في جميع مجالات الطالب التعليمية والمهنية، فإنني آمل أن تكون هناك فرق طلابية في التعليم العام وفي المرحلة الثانوية يتم اختيارهم وفق تحصيلهم العلمي المتقدم للحصول على فرصة الابتعاث لبرامج اللغة في الإجازات السنوية)).
البيئة المحفزة
يشير الدكتور فهد بن حمد آل بالحارث، وهو مبتعث سابق دراسات عليا ماجستير ودكتوراة 2020، ويعمل وكيل كلية البترجي الطبية في عسير، إلى أن الطموح والبيئة المحيطة للموظف أو الطالب هي البداية بالتهيئة للانطلاق لمشروع أكاديمي ذاتي عبر التأثير الفكري الإيجابي باحتياجات الحياة العملية والعلمية، خصوصًا من كانت بداية حياته مرتبطة بالإنجليزية منذ الصغر ربما بسبب مهنة الأب مثلا في الشركات، أو من حالفه الحظ في نشأته بمدارس إنجليزية بحكم ابتعاث والده مثلا، أو من كان ينتمي إلى أسرة لها اهتمامها بالإنجليزية، ومن هنا يبدأ التفكر بتأسيس اللغة للأبناء مبكراً لتجاوز الصعوبة مع التقدم في العمر في مسيرة الطالب التعليمية.
وبيّن أن برنامج خادم الحرمين الشريفين طويل المدى والمخطط له يعد حجر أساس للمشاريع البيئية والتعليمية والمهنية)).
وعن تطور تجربة الابتعاث في السعودية، يقول ((والدي الذي يناهز الـ80 عامًا تحدث لي عن تجربة الابتعاث من شركة أرامكو السعودية قبل 40 سنة، وحينئذ كانت فترات الابتعاث لا تتجاوز الـ6 أشهر. ومع ازدياد عدد المبتعثين مع فتح التخصصات والشهادات العلمية بدأ الأمر يتوسع إلى البكالوريوس والآن درجة الماجستير والدكتوارة، والأهداف تتنوع في الابتعاث، كما بدأ الابتعاث يتسع نحو التخصصات الجديدة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والخدمات البيئية والثقافة العامة والتراث، وقد تم استهدافها بعد تحقيق الأهداف الأولية من التخصصات الأخرى)).
اجتماع الأهداف
يعتقد المهندس حسين جابر آل سرار، وهو مبتعث لدراسة الماجستير في الهندسة التقنية الطبية الحيوية جامعة كيل - ستوك أون ترينت المملكة المتحدة أن الابتعاث يحقق عدة أهداف مجتمعة، فإضافة إلى تعلم لغة جديدة وعالمية، فإنه يحقق فوائد جمة منها ثقافة النظافة البيئية والاعتماد على النفس، وعدم الاتكال على الغير وفهم ثقافة الآخر، إضافة للاطلاع على طريقة تعليم مختلفة وتختلف أحيانًا اختلافًا جذريًا خصوصًا مع دول الدول المضيفة للمبتعثين في البحث العلمي.
وأوضح ((تجربة الابتعاث ليست سهلة، على الأخص لجهة التكلفة التي تعج باهظة، فعليك أن تقتصد حتى في أبسط الأشياء مثل السكن وفواتير الكهرباء والغاز والماء وغيرها)).
وعن المعاهد اللغوية المحلية، قال ((أفضل دراسة اللغة عبر الابتعاث للخارج، فالمعاهد هنا تعلمك اللغة، ولكن لا تستطيع تطبيقها في بيئة لا تتكلم الإنجليزية بشكل مستمر، فالمعاهد تعطيك 40% لغة وقواعد تطبيقها، و60% يعتمد على الممارسة والمخالطة، وهذا صعب التوفر هنا)).
مرافقة الصغير
يروي صالح اليامي، وهو ولي أمر طالب عمره 13 سنة تجربة مغايرة لتعلم الإنجليزية في الخارج، ويقول ((تأثرت بما يقال عن أهمية اللغة الإنجليزية وضرورة تعلمها من الصغر، وقد تبلورت الفكرة في ذهني ونمت حتى أصبحت في حيز التنفيذ لتعليم ولدي الإنجليزية)).
ويضيف ((تواصلنا مع أكثر من مكتب، وأكثر من خبير في هذا المجال، وراسنا نحو 10 مدارس رفضت الأمر لصغر سن ولدي، وأنا استغرب عدم وجود حاضنات للدراسة لمن هم بهذا السن)).
ويتابع ((كاد حلم الدراسة بالخارج على حسابي الشخصي يتبخر، لكنني فوجئت برسالة إلكترونية من أول مدرسة كنت قد راستها بأنهم بصدد التفكير مرة أخرى في الموافقة، وسرعان ما جاءت موافقتهم، فتوجهنا إلى المملكة المتحدة، وتحديدا شمالها قريبًا من اسكتلندا، وقد رافقت ابني حتى وصولنا المبنى الخاص بالمدرسة التي تتكون من فصول دراسية وسكن وملاعب وكل ما يحتاجه الطالب للدراسة)).
ويكمل ((تأثرت كثيرًا عند دخولي فناء المدرسة حيث ابتعد ابني لمرافقة زملائه ومدرسيه، وهي لحظة لم استعد لها ولم أعشها من قبل، وبقيت أتابعه حتى اختفى خلف أحد مباني المدرسة، ولا شعوريا وجدتني أريد متابعته وهرولت حتى رأيته يركب الباص، لكني مدير المدرسة هو وسيدتين في وسط العمر.. وبينما انا في حاله ذهول مخطوف الهدأ من روعي، وأبلغني أنهم يشهدون يوميا مثل هذا الموقف، وطمأنني إلى أن ولدي سيكون بعد أسبوعين متميزًا في لغته، وقد لاحظت خلال 14 يومًا أن ثمة تطور واضح على لغته، حتى قضى 4 أشهر، والآن أصبح الأمر بسيطًا وتطورت مهارته في الإنجليزية بطريقة أفضل وأسرع مما كنا نتوقع)).
عوامل تعزز التوجه للدراسة في الخارج
ـ جودة التعليم في الخارج
ـ توفر برامج تعليمية متقدمة
ـ توفر بيئة لغوية كاملة تساعد على تطوير المهارات
ـ الاحتياجات التعليمية المحلية
ـ توفر الانغماس الكامل في اللغة
ـ توفر فرص الحصول على شهادات معترف بها عالميًا تعزز السيرة الذاتية
ـ توفر تطوير السلوك الانضباطي من خلال الالتزام بالقوانين والمواعيد الصارمة
ـ برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي خفف العبء المالي على الطلاب

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