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المنصات الرقمية تحسن جودة الخدمات الصحية في المملكة

9/19/2024 11:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أكدت وزارة الصحة أن المملكة أخذت ‏الصحة الرقمية كأولوية قصوى لتطوير الخدمات الصحية، تحولت منصات الصحة الرقمية إلى مشاريع مهمة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها.
وبفضل التطور التكنولوجي ودعم الحكومة باتت هذه المنصات وسيلة أساسية لتقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر كفاءة ومرونة، حيث توفر تلك المنصات مجموعة واسعة من الخدمات، مثل الاستشارات الطبية عن بُعد، وحجز المواعيد، والوصول إلى السجلات الطبية، والتواصل المباشر مع الأطباء، ما يحسّن تجربة المرضى، ويعزز الوقاية الصحية، ويخفف الضغط على المرافق الصحية التقليدية، ويعزز جودة وكفاءة النظام الصحي في المملكة.
منصات وخدمات
يتولى عدد من المنصات الصحية في المملكة تقديم خدمات رقمية متقدمة لتعزيز الرعاية الصحية، وهي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الصحية، ومن أبرز هذه المنصات:
1ـ منصة صحتي:
تقدم خدمات مثل حجز مواعيد فحوصات كورونا، الاستشارات الطبية عن بُعد، إدارة المواعيد الصحية، الوصفات الطبية الإلكترونية، وعرض السجلات الطبية.
2ـ منصة صحة:
أول منصة صحية رقمية تهدف إلى تقديم خدمات استشارية طبية عن بُعد وتسهيل عملية التواصل بين المرضى والأطباء.
3ـ منصة موعد:
تتيح للمستخدمين حجز وإدارة مواعيدهم في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي مرتبطة بوزارة الصحة السعودية.
4ـ منصة تطمن:
مخصصة لمتابعة حالات المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وتقديم التحديثات الصحية والمتابعة اليومية للحالات.
5ـ منصة إفادة:
تهدف إلى توفير خدمات إصدار شهادات الفحص الطبي للوافدين والعمالة الوافدة، والتأكد من توافقهم مع المعايير الصحية.
6ـ منصة وقاية:
تهتم بالوقاية من الأمراض وتقديم التوعية الصحية والإرشادات الخاصة بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.
نمو متسارع
حققت المنصات الرقمية الصحية في المملكة نموا متسارعا يعكس التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في القطاع الصحي.
وأدت عدة عوامل إلى هذا النمو المتسارع، ومن هذه العوامل:
ـ جائحة كوفيد 19
كانت الجائحة دافعاً كبيراً لتسريع التحول إلى الخدمات الصحية الرقمية، حيث تم تطوير منصات مثل ((صحتي))، و((تطمن)) لتلبية الحاجة إلى الرعاية الصحية عن بُعد، وإدارة الفحوصات والتطعيمات بشكل فعال.
ـ الدعم الحكومي
تستثمر المملكة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الصحة الإلكترونية، وهذه الاستثمارات تساعد بدورها في تطوير وتحسين منصات الصحة الرقمية.
ـ زيادة سرعة النت
مع انتشار الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء المملكة أصبح من السهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى منصات الصحة الرقمية واستخدامها.
ـ الوعي الصحي
ساهمت حملات التوعية في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال إقبال الناس على استخدام المنصات الرقمية للحصول على المعلومات الطبية، والاستشارات، وحجز المواعيد.
ابتكارات تكنولوجية
ساهمت الابتكارات التكنولوجية بشكل ملحوظ في تحسين جودة الرعاية الصحية في السنوات الأخيرة عبر المنصات الصحية الرقمية، وبفضلها أصبح من الممكن الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل أكثر سهولة وسرعة، مما يتيح للمرضى التواصل مع الأطباء والاستفادة من الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى زيارات فعلية للمرافق الصحية.
وحققت المنصات الرقمية الصحية عددا من النتائج الإيجابية والآثار المهمة، ومنها:
1ـ تحسين الوصول إلى الرعاية:
مكنت المنصات الصحية من الوصول السريع إلى الخدمات الطبية، حيث يمكن للمرضى التواصل مع الأطباء عبر الإنترنت للحصول على استشارات طبية فورية دون الحاجة إلى زيارة العيادة.
كما عززت تلك المنصات من وصول الرعاية إلى المناطق النائية أو التي تفتقر إلى مرافق صحية متطورة.
2ـ تقليل الوقت والتكاليف:
يمكن للمرضى تجنب الانتظار الطويل للحصول على مواعيد أو رعاية طبية عن طريق الحجز الإلكتروني وتلقي الاستشارات عن بُعد، مما يقلل من التكاليف المتعلقة بالتنقل والمواعيد.
3ـ التتبع وإدارة البيانات الصحية:
سهلت المنصات الصحية تتبع الحالات الطبية، حيث مكنت المرضى والأطباء من متابعة التاريخ الطبي والوصفات والعلاجات السابقة بفضل تخزين البيانات الصحية الإلكترونية.
4ـ تعزيز الوقاية والصحة العامة:
وفرت المنصات الصحية معلومات عن الوقاية والرعاية الذاتية، مما يسهم في تحسين مستوى الوعي الصحي للمرضى وتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض.
5ـ تحسين التواصل بين الفرق الطبية:
ساعدت المنصات في تسهيل التواصل بين الفرق الطبية المتعددة التي تتولى رعاية المريض، مما أدى إلى تحسين تنسيق الرعاية وتقليل الأخطاء الطبية.
6ـ تعزيز الاستشارات عن بُعد (التطبيب عن بعد):
خلال الاستشارات الطبية عن بُعد، توفر المنصات سهولة الوصول إلى الأطباء المتخصصين، مما يُحسن من جودة الرعاية، خاصة في الحالات التي تتطلب رأيًا طبيًا متخصصًا.
7ـ تحسين المتابعة بعد العلاج:
أتاحت المنصات الصحية إمكانية متابعة الحالة الصحية للمريض بعد العلاج أو الجراحة من خلال مراقبة البيانات الحيوية أو تلقي تحديثات من المريض، مما يقلل من فرص التعرض لمضاعفات طبية.
تحديات متعددة
على الرغم من كل الإيجابيات التي حققتها المنصات الرقمية الصحية، إلا أن ثمة تحديات تواجه كلا من الجهات المنظمة والمستخدمين لتلك المنصات، وهي تحديات تتطلب حلولاً متوازنة لضمان استدامة الفوائد التي تقدمها هذه المنصات.
ويحتاج الأمر إلى تعاون مستمر بين الجهات التنظيمية والمستخدمين لتطوير معايير أمان فعالة، وضمان تجربة استخدام موثوقة وسلسة.
تجارب المستخدمين
حرصت المنصات الرقمية الصحية جميعها على تلمس وقياس رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة عبرها، وهو رضا يختلف بناءً على عدة عوامل مثل جودة الخدمة، وسهولة الاستخدام، ومدى تلبية احتياجات المرضى، ومستوى الدعم الطبي.
وبشكل عام، هناك نقاط إيجابية وأخرى تحتاج إلى تحسين، وفقاً لتجارب المستخدمين، حيث يقول أحمد عبدالعزيز (35 عاما) وهو مقيم في نجران إنه ((في بداية جائحة كورونا قررت التسجيل للحصول على اللقاح، لذا قمت بتحميل تطبيقصحتي)).
وأضاف ((كنت مترددا في البداية، لكن بعد أن جربت التطبيق كان الأمر بسيط جدا، سجلت موعدي في أقرب مركز صحي، وفي يوم الموعد تلقيت رسالة تذكيرية. كانت الخدمة منظمة جدا، ولم أضطر للانتظار طويلاً عند وصولي إلى المركز. هذه التجربة جعلتني أشعر بمدى تطور النظام الصحي في المملكة)).
استشارة عن بعد
تضيف فاطمة عبدالرحمن (40 عاماً)، وهي من نجران ((أعاني من مشاكل صحية تتطلب مني مراجعة الطبيب بشكل مستمر في الرياض، وكانت مواعيد العيادة الافتراضية هي الحل الأنسب بالنسبة لي)).
وتكمل ((كانت تجربة مريحة للغاية وفرت علي عناء السفر والانتظار في العيادة)).
وتتابع ((كان الطبيب محترفاً، وقدم لي النصائح والأدوية المناسبة التي يمكنني طلبها من التطبيق نفسه. هذه التجربة جعلتني اعتمد أكثر على المنصات الرقمية)).
صعوبة حجز عبر ((موعد))
بدوره، يوضح سالم حمد (50 عاماً) أنه وجد صعوبة في حجز موعد طبي في أحد المراكز الصحية القريبة عبر تطبيق((موعد)).
ويقول: قمت بمحاولة حجز موعد لعلاج مرض مزمن، لكنني واجهت مشكلة في العثور على مواعيد متاحة في المركز الصحي الذي أرغب في الذهاب إليه. وانتهى بي الأمر للانتظار أسبوعين حتى أتمكن من الحصول على موعد، كان التطبيق بطيئا بعض الشيء في الاستجابة، وأعتقد أنه بحاجة إلى تحسينات تقنية.
تحديات تواجه الجهات المنظمة للمنصات الرقمية الصحية
ـ تنظيم وتشريع الاستخدام
ـ صعوبة مواكبة سرعة تطور التكنولوجيا، يما يتطلب وضع قوانين تتماشى مع الاستخدامات المتغيرة والمتطورة للمنصات الرقمية
ـ حماية البيانات والخصوصية، حيث على الجهات المنظمة التأكد من أن المنصات الرقمية تمتثل لمعايير صارمة لحماية بيانات المستخدمين من الاختراق أو الاستغلال غير المشروع
ـ مكافحة التلاعب والاحتيال ما يتطلب إستراتيجيات تنظيمية قوية
ـ تجنب استخدام المنصات بشكل سيئ لنشر معلومات مضللة، ما يحتاج إلى مراقبة وتدقيق مستمر
ـ المواكبة التقنية لضمان متابعة التطورات الجديدة والتحديات المتغيرة
تحديات تواجه المستخدمين للمنصات الرقمية الصحية
ـ الأمان والخصوصية، فعدم وضوح سياسات الخصوصية أو تعقيدها يجعل المستخدمين غير واثقين
ـ التشتت وكثرة الخيارات ما يصعب على المستخدمين اختيار المنصة الأنسب
ـ الصعوبات التقنية خصوصا لكبار السن أو غير الملمين بالتكنولوجيا
ـ الإدمان الرقمي فالاستخدام المفرط للمنصات الرقمية قد يؤدي إلى الإدمان الرقمي ما يؤثر سلباً على الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين

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