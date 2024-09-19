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كلاب مدربة وصقور لإبعاد الطيور عن المطارات

9/19/2024 11:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تشكل الطيور مخاطر جمة على الطيران، على الأخص حين تنتشر قرب مهابط ومدارج المطارات، بادر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبالمشاركة مع هيئة الطيران المدني، إلى تقديم مرئيات عدة لتجنب المشاكل البيئية التي تؤثر على حركة الطيران، وذلك لعدد من المطارات؛ تمثلت في إزالة الجواذب للطيور حول منطقة المطار، والاستعانة بكلاب مدربة تستخدم في المطارات الصغيرة في عدد من الدول لإبعاد الطيور والحيوانات الأخرى المسببة لمشاكل الطيران، إضافة للتعاون مع نادي الصقور بحيث يساهم الصقارون بتقليل أعداد الطيور بمنطقة المطار عبر إطلاق طيور جارحة قريبا منها؛ ما يقلل من وجود الطيور الأخرى.
مشكلة عالمية
يعد تصادم الطيور Bird Strikes أحد المخاطر التي تسببها الحياة الفطرية على الطيران، وكثيرا ما تحدث خلال الطيران أو عند الإقلاع أو الهبوط.
وتشير إحصائيات إلى أن خسائر حوادث الطيور مع الطيران تعد بالمليارات سنويا.
وتمثل حوادث تصادم الطيور بالطائرات أحد أهم المخاطر التي سجلتها هيئة الطيران المدني في المملكة، وقد شارك المركز مع هيئة الطيران المدني في متابعة هذه المشكلة وتقديم المرئيات لعدد من المطارات، منها مطار الملك خالد بن عبدالعزيز بالرياض، ومطار الباحة ومطار جيزان والقاعدة الجوية بتبوك، وتم تقديم عدد من الملاحظات، كما شارك المركز في لجان لمناقشة المشكلة في مطار الباحة.
ومن الجهود المبذولة في هذا المجال توصيات قدمها المركز حدّت من وقوع الحوادث وتتمثل في إزالة الجواذب للطيور والحياة الفطرية الأخرى حول منطقة المطار، وتقديم الدعم الفني والخبرات لتحديد الأنواع المسببة للتصادم بالطائرات في المطارات الأخرى بالمملكة.
كلاب مدربة
من التوصيات التي قدمت بشأن التخلص من مشكلة حوادث الطيور جلب كلاب مدربة تستخدم في المطارات الصغيرة في عدد من الدول لإبعاد الطيور والحيوانات الأخرى المسببة للمشكلة، والتعاون مع نادي الصقور لمساهمة الصقارين في تقليل أعداد الطيور بمنطقة المطار، حيث إن وجود طائر جارح يمكن أن يقلل من وجود الطيور الأخرى في المنطقة.
حماية مزدوجة
في الوقت الذي يعمل فيه المركز على حماية الطيران من حوادث الطيور، فإنه يعمل في الوقت نفسه على حماية الطيور المقيمة والمهاجرة، وذلك وفق اتفاقية حماية الأنواع الفطرية المهاجرة (CMS)، مما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطيور المهاجرة من المهددات التي تشكل أخطارًا على بقائها وحركتها ضمن مسارات الهجرة المعروفة.
وعمل المركز مع الجهات المعنية على حماية الطيور من الصعق الكهربائي الناتج عن ارتطامها بخطوط الطاقة ذات الجهد المتوسط، كما عمل المركز على اتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات ذات العلاقة للحد من ارتطام الطيور بالطائرات.
تجنب الصعق
وفي إطار حماية الطيور، برزت مشكلة الصعق الكهربائي للطيور، وهي مشكلة عمل عليها المركز حرصا على الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في البيئات البرية والساحلية من خلال تحديد المهددات التي تواجه الطيور واتخاذ التدابير المناسبة لحمايتها من الصعق الكهربائي، حيث يعد ارتطام الطيور بخطوط الطاقة ذات الجهد المتوسط من أكبر المهددات التي تواجهها الطيور أثناء هجرتها في المملكة.
جهد مشترك
في إطار الجهود، اجتمع المركز مع الشركة السعودية للكهرباء، ومؤسسة البيردلايف للتحضير لأعمال تركيب مواد العزل في مدينتي أشيقر والقنفذة وكذلك جزر فرسان، حيث تم تدريب منسوبي الشركة السعودية للكهرباء على كيفية تركيب مواد العزل والبدء بعزل خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط، وإعداد محاضرة توعوية عن مخاطر خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط على الطيور، وأبرز الحلول العالمية التي تحد من مخاطر الصعق الكهربائي وتدريب منسوبي الشركة السعودية للكهرباء على كيفية تركيب مواد العزل والبدء بعزل خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط.
مواقع معزولة
في إطار الجهود نفسها تم عزل عدة مواقع للحد من مخاطر الصعق الكهربائي للطيور، ومنها محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية التي تجمع حوالي 2000 طائر من عقاب السهول Steppe Eagle المهدد بالانقراض بشكل حرج في موقع يقع بجوار خط للطاقة.
وتعد محمية جزر فرسان من أهم المواقع للطيور المهاجرة والمائية، وتتميز بتنوعها الفريد للطيور، ومن أهمها الرخمة المصرية والصقر الأسحم، وسجلت في الآونة الأخيرة حالات تكهرب البجع وردي الظهر والعقاب النساري متأثرة بخطوط الطاقة ذات الجهد المتوسط، حيث نفق 14 طيرا قبل تركيب مواد العزل، فيما لم تسجل أي حوادث بعدها.
وفي القنفذة التي تعد موقعا هاما لتجمع الطيور التي تتعرض لخطر الصعق الكهربائي نفق 49 طيرا قبل تركيب مواد العزل، فيما لم تسجل أي حالة نفوق بعد التركيب.
حلول لتجنب حوادث الطيور بالمطارات
ـ تجنب جواذب الطيور
ـ تركيب معدات منفّرة للطيور في حرم ومحيط المطار
ـ رادارات متخصصة في حرم المطار وحوله تكشف الطيور
ـ يمكن للرادارات أن تساعد في توجيه التعليمات للطيارين كي يؤجلوا طيرانهم بعض الوقت ريثما يعبر السّرب
ـ الاستعانة بكلاب مدربة لإبعاد الطيور
ـ الاستعانة بصقارين يطلقون عددا قليلا من الصقور قريبا من المطارات لإبعاد بقية الطيور.

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