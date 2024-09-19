6 شهداء وإصابات اثر قصف الاحتلال لمنزل في مدينة غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد ستة مواطنين، ووقوع عدد من المصابين في للاحتلال استهدف منزلًا لعائلتي أبو الهطل وزيارة قرب منتزه بلدية مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية جنوب شرق مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال عددا من المباني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.