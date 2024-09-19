إلى أين تتجه أسعار النفط بعد تراجعها الأخير؟

كانت الفترة الماضية غريبة لمراقبي أسواق النفط هذا العام، فرغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لأشهر، وتزايد المؤشرات على تراجع الطلب من الصين، إلا أن أسعار النفط ظلت مستقرة نسبياً ضمن نطاق ضيق، ثم فجأة وفي غضون أسبوع واحد فقط حدثت تطورات طال انتظارها، حيث انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وعندما اخترقت الأسعار نطاقاتها كان التحرك أسرع وأكثر حدة مما توقعه كثيرون، ما دفع المحللين إلى تغيير توقعاتهم بعد أن كانوا على ثقة طوال العام من أن الأسعار ستحوم حول 85 دولاراً للبرميل.

لكن بدلاً من ذلك انخفضت الأسعار إلى ما دون 70 دولاراً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، قبل أن تتعافى قليلاً بعد أن أوقفت عاصفة إنتاج خليج المكسيك، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلاً، وتشير رهانات صناديق التحوط على هبوط الأسعار إلى أنها قد تقترب من 60 دولاراً للبرميل وليس 80 دولاراً.

وكتب كبير استراتيجيي السلع الأساسية في مورجان ستانلي، مارتين راتس، وزملاؤه، أن حركة الأسعار كانت ((أسرع وأكثر حدة)) مما كان متوقعاً، ما دفعهم إلى خفض توقعاتهم لأسعار خام برنت في الربع الرابع بمقدار 5 دولارات إلى 75 دولاراً للبرميل. وقد حظيت توقعات مورجان ستانلي، حيث يتوقع أن تظل سارية للعام المقبل، بدعم من محللين آخرين.

وهذه المعلومات قيمة إلى حد ما في سوق من المرجح أن تتسم بالتقلبات، ما قد يترك العديد من المتداولين على الجانب الخطأ من الأحداث المحركة للسوق، سواء كانت بيانات اقتصادية أو تطورات جيوسياسية. كما يرى بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع في ((إس إي بي))، أن 75 دولاراً للبرميل هو متوسط عادل لأسعار الخام في العام المقبل.

لكنه حذر من أن الاتجاهات التاريخية تشير إلى أن الأسعار تتحرك عادة بنحو 15 دولاراً فوق أو دون هذا المتوسط، وهذا يعني أن الخام يمكن أن ينخفض إلى 60 دولاراً للبرميل أو يرتفع إلى 90 دولاراً للبرميل في أية لحظة، وهذا يتوقف بدرجة كبيرة على الأخبار.

وقال نيتش شاه، رئيس قسم السلع الأساسية لدى شركة ((ويزدوم تري)) لإدارة صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أن الأكثر أهمية هو أين سيستقر السعر في نهاية المطاف بين هذه النطاقات العريضة.

ويدعم ضعف البيانات الاقتصادية في الصين، وإجراء الفيدرالي خفضاً كبيراً في أسعار الفائدة، فرضية أن الأسعار قد تتجه نحو الانخفاض بسبب ضعف الطلب. لكن إن نجح الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوط اقتصادي سلس، أو حدث خلل كبير في الإنتاج، فقد يواجه المضاربون على هبوط النفط صعوبات.

وفي خضم هذه التقلبات أصدرت ((أوبك)) ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما الشهرية عن النفط، وتضمنت، كما كان متوقعاً، رسائل متناقضة حيال آفاق الاستهلاك، فقد خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام إلى مليوني برميل يومياً، وهو ما يزيد على ضعف توقعات وكالة الطاقة الدولية.

ومع إشارة التداول إلى أن المستثمرين أكثر ميلاً إلى هبوط الأسعار، قد يشعر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية بالرضا، بعد تعرض المنظمة لانتقادات مستمرة بسبب توقعاتها المتشائمة.

وبالنسبة لأوبك يبدو أن الأحداث الأخيرة لم تقدم شيئاً يذكر لحل معضلة كيفية تتعامل المنظمة مع قدرتها الإنتاجية الفائضة، كما فشل قرار مجموعة ((أوبك+)) بتأجيل زيادة إمدادات النفط لمدة شهرين على الأقل في تقديم دعم ملموس للأسعار.

وقد أثار ذلك التساؤلات حول ما إذا كانت ((أوبك)) ستتمكن من استعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة في ظل تباطؤ النمو العالمي والضعف الهيكلي في شهية الصين للنفط بسبب التغيرات الديموغرافية، وتبني مصادر الطاقة النظيفة، لكن على المدى الطويل قد يكون من الخطأ استبعاد قدرة أوبك على تحقيق ((التوازن)) في السوق.

ويعتقد بعض المحللين، مثل ديفيد ألين من شركة أوكتان إنفستمنتس، أن الطلب من الأسواق الناشئة سيعزز استهلاك النفط لسنوات مقبلة، في حين أن الإمدادات الإضافية من المنتجين الأمريكيين ستنضب في نهاية المطاف، ما يمنح ((أوبك)) اليد العليا مرة أخرى، كما أنهم يجادلون بأن مسألة قدرة مصادر الطاقة المتجددة على استبدال الهيدروكربونات لم تتحسن بعد.

ويتوقع ألين أن يرتفع سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل خلال ((سنوات عدة))، لكن سيكون صناع السياسات والمستهلكون راضين في الوقت الحالي عن انخفاض الأسعار ما دام ذلك قائماً.