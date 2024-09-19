لماذا اختار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة؟

خلال حديثه الشهر الماضي في جاكسون هول كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، صريحاً بشأن ما اعتبره مهمة البنك مع خروج الاقتصاد الأمريكي من صدمة تضخمية مرهقة. وقال رئيس البنك عند سفوح سلسلة جبال تيتون في وايومنغ: ((سنبذل قصارى جهدنا لدعم سوق العمل القوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار)).

وأول من أمس، خفض باول سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى ما بين 4.75% - 5%، معلناً بذلك أول دورة تخفيف للبنك المركزي منذ أكثر من أربع سنوات. وأوضح المسؤولون أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد أيضاً.

حيث أظهرت التوقعات الصادرة الأربعاء في ما يسمى بالرسم البياني النقطي أن معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قدروا أن سعر الفائدة سينخفض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى هذا العام، تليها سلسلة من التخفيضات في عام 2025 لتتجه أسعار الفائدة إلى ما بين 3.25% - 3.5%.

لكن على الرغم من ذلك لم يكن خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية سبباً في إثارة الذعر ــ وهو ما كان قد أثار قلق كثيرين قبل الاجتماع ــ بل استقبلت الأسواق المالية هذا الخفض على نحو هادئ، فقد أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية والسندات الحكومية اليوم دون تغيير يذكر، وأمس، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، كما ارتفعت المؤشرات في آسيا وأوروبا.

وقال بيتر هوبر، نائب رئيس قسم الأبحاث في دويتشه بنك: ((لقد كان هذا مبتكراً. لقد كان بمثابة تأمين لإطالة أمد ما هو مكان جيد للغاية في الاقتصاد)). وأضاف هوبر، الذي عمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدة 30 عاماً تقريباً:

((يريد باول ضمان الهبوط الناعم)).إن القرار يمثل خطوة جريئة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد أثار انتقادات متوقعة على أية حال، حيث جاء قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقد قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالفعل إن الخفض تم إما لأسباب ((سياسية)) ــ لمساعدة كامالا هاريس، منافسته في سباق البيت الأبيض ــ أو لأن الاقتصاد في حالة ((سيئة للغاية)) وأن القرار جاء تتويجاً لفترة مضطربة لقيادة باول شملت جائحة عالمية، وأكبر انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم، والحرب، وصدمات العرض الشديدة التي أدت إلى أسوأ نوبة تضخم منذ 40 عاماً.

كان العديد من خبراء الاقتصاد يشككون في قدرة باول على ترويض ضغوط الأسعار دون دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، لكن بعد عامين من ذروة ارتفاع التضخم، عاد التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة تقريباً، بينما ظل النمو الاقتصادي قوياً.

وفي شرح لقرار الأربعاء صاغ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأكبر من المعتاد باعتباره ((إعادة معايرة)) للسياسة النقدية لتناسب اقتصاداً تتراجع فيه ضغوط الأسعار بشكل ملموس، بينما يتباطأ الطلب في سوق العمل أيضاً. وقال باول للصحفيين في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب الاجتماع: ((الاقتصاد الأمريكي في مكان جيد وقرارنا مصمم لإبقائه هناك)).

وفي الماضي كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ينحرف عادة عن وتيرة تعديلات السياسة التقليدية، التي تبلغ ربع نقطة مئوية فقط عند مواجهة صدمة كبيرة – كما حدث في بداية الأزمة الاقتصادية لـ((كوفيد 19)) على سبيل المثال، أو عندما أصبح من الواضح في عام 2022 أن البنك المركزي أخطأ في تشخيص مشكلة التضخم في الولايات المتحدة.

والتخفيضات الضخمة التي تم تطبيقها هذه المرة دون وجود مثل هذه الضغوط الاقتصادية أو المالية الشديدة أكدت رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في تجنب الركود غير الضروري. وقالت ديان سوونك من شركة كي بي إم جي: إن باول إذا تمكن من تحقيق هذا النوع من الهبوط الناعم فسوف ((يترك بصمة قوية)) لإرثه كرئيس للفيدرالي.

ويعكس القرار جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لموازنة المخاطر التي تواجه الاقتصاد، فبعد إدخال التضخم إلى نطاقه، تحول تركيزه إلى سوق العمل حيث أثار تباطؤ النمو الشهري وارتفاع معدلات البطالة بعض المخاوف.

وقالت تيفاني وايلدينج، الخبيرة الاقتصادية في بيمكو، في إشارة إلى مستوى أسعار الفائدة التي لا تحفز النمو ولا تقمعه: ((الاحتياطي الفيدرالي يدرك تماماً أنه من منظور إدارة المخاطر، فإن الاقتراب من الحياد ربما يكون المكان المناسب نظراً للوضع الاقتصادي الحالي)).

وستكون الخطوة التالية للمسؤولين هي معرفة مدى السرعة التي ينبغي لهم بها خفض أسعار الفائدة للوصول إلى هذا المستوى المحايد. وخلال المؤتمر الصحفي قال باول إنه لم يكن هناك ((اندفاع لإنجاز ذلك))، كما أظهر الرسم البياني النقطي تشتتاً بين المسؤولين ليس فقط لهذا العام، ولكن أيضاً بخصوص عام 2025.

ويرى اثنان من المسؤولين الـ19 الذين وضعوا التقديرات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يجب أن يبقي على أسعار الفائدة عند المستوى الجديد 4.75-5% حتى نهاية العام. وتوقع سبعة آخرون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة فقط هذا العام، وكان النطاق أوسع بالنسبة للأسعار في عام 2025.

وسيتولى باول مهمة صياغة إجماع بشأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بعد أن واجه معارضة واحدة في هذا الاجتماع من المحافظة ميشيل بومان، التي صوتت لصالح تحرك ربع نقطة، وهذا يجعلها أول محافظة في بنك الاحتياطي الفيدرالي تتردد في اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة منذ عام 2005.

وسيصبح تحقيق هذا الإجماع أكثر صعوبة بسبب الصورة الاقتصادية المشوشة، والتي تظهر بعض الثبات في التضخم على الرغم من التحسن العام والضعف الناشئ في سوق العمل الصلبة بخلاف ذلك.

كما تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق، والتي تكون لها تأثيراتها على الرغم من أن باول كرر خلال حديثه أن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي ستتخذ بناء على البيانات الاقتصادية فقط. وحذر جان بويفين، نائب محافظ بنك كندا السابق ورئيس معهد بلاك روك للاستثمار الآن، من أن دورة التيسير قد تكون ((مختصرة)) أكثر مما توقعته الأسواق المالية.

وقد وضع المتعاملون في أسواق العقود الآجلة بالفعل في الحسبان أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر مما توقعه المسؤولون، إلى 4-4.25% بحلول نهاية العام، ما يعني خفضاً آخر مفاجئاً في أحد الاجتماعين المتبقيين في عام 2024.

ويتوقع المشاركون في السوق بعد ذلك أن تنخفض إلى أقل من 3% بحلول منتصف عام 2025. وقال بويفين: ((إن آفاق التضخم غير مؤكدة إلى حد كبير))، مضيفاً ملاحظة تحذيرية حول مقدار الإغاثة، التي قد يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تقديمها للمقترضين في ظل هذه الخلفية.