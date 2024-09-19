الإمارات من اقتصاد ريعي إلى متنوّع

لا شك أن التحولات الاقتصادية هي أهم التحولات التي تمر بها الدول في رحلتها من المحلية إلى العالمية. ويعتبر تنوع الموارد من أهم العوامل التي تساعد الدول في عبور تلك الرحلة بسلاسة.

وكلما كانت تلك الدول تمتلك رصيداً متنوعاً من الموارد الطبيعية كلما كانت رحلتها أسهل وأقصر، حيث يعطي تنوع المصادر مساحة كبيرة للدولة في التحرر الاقتصادي والابتعاد عن السلعة الواحدة. وتعتبر الإمارات إحدى الدول التي حباها الله ثروة نفطية هائلة ساعدتها بداية في البدء بعملية التغير البنيوي.

وقد أدركت الإمارات، ومنذ البداية، خطر الاعتماد على اقتصاد السلعة الواحدة وسعت نحو خلق اقتصاد متنوع يساهم في استدامة التنمية. ولكن تنويع اقتصادها لم يكن بالأمر السهل، فالكثيرون توقعوا لها الفشل كون أرضها صحراء لا تنتج شيئاً.

فهي لا تمتلك أنهاراً أو أرضاً خصبة، وليس لديها موارد طبيعية غير النفط. الصناعة كانت بسيطة ولا تتعدى بعض الصناعات الخفيفة، أما التجارة فكانت استيراد وتصدير كل السلع المستوردة. ولكن الإمارات أثبتت أنها قادرة على إزالة كل العوائق من طريق رحلتها نحو العالمية والتحول بخطى ثابتة من ريعية إلى اقتصاد متنوع.

لم تكن رحلة الإمارات في عملية التحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المتنوع، سهلة، بل مليئة بالتحديات وعلى رأسها التحديات الطبيعية والبشرية. فالإمارات منطقة صحراوية، فلا أنهار تخلق زراعة، ولا أرض خصبة تنتج الغذاء. كما افتقدت الإمارات القوى العاملة المؤهلة.

بالإضافة إلى ذلك لم تكن هناك مقومات سياحية قادرة على المنافسة مع السياحة العالمية. فلا بنية تحتية متطورة ولا مقومات سياحية جاذبة. ولكن كل ذلك تغير في مدة زمنية قصيرة. فتصميم الإمارات على تخطي العوائق الطبيعية والبشرية والتحول بعيداً عن النفط كان مذهلاً.

فعلى الرغم من صعوبة البيئة ودرجات الحرارة المرتفعة وقلة الموارد البشرية إلا أن الإمارات استطاعت، وفي عقدها الثاني، أن تخلق أولاً سياحة بيئية جلبت لها ملايين السياح صيفاً وشتاءً. ومستفيدة من النفط قامت صناعات تحويلية وتشغيلية عدة. وقد تمكنت الإمارات تدريجياً من التحول إلى نموذج عالمي ناجح على صعيد التنويع الاقتصادي.

فعبر العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تبنتها وبكل شجاعة وحكمة، على تعزيز مساهمة كل القطاعات الحكومية والأهلية، من تنويع اقتصادها حتى غدت اليوم أنموذجاً ناجحاً للتنويع الاقتصادي. فدولة الإمارات اليوم تنتج أكثر من 70 % من إنتاجها المحلي من القطاعات غير النفطية، وهكذا تحول النفط من المصدر الوحيد إلى ما قدره 30 % فقط من الناتج الإجمالي.

كما نمت التجارة الخارجية خلال نصف قرن 1600 مرة، وتعتبر الإمارات الثانية عالمياً في الصناديق السيادية وصناديق الثروات. كما تمتلك الإمارات شبكة نقل وطرق عالمية متطورة تعد الأحدث في العالم. وفي قراءة للتحولات المستقبلية ركزت الدولة على صناعات الفضاء وتهيئة البيئة لتنمية مستدامة من خلال خطط ومشاريع الخمسين.

وحماية للاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية ركزت الإمارات على تدعيم وترسيخ اقتصادها من خلال الإجراءات الوقائية والتشريعية. كما وفرت كل التسهيلات الحمائية للاستثمارات الأجنبية حتى تجعل من الإمارات بيئة جاذبة وآمنة لتلك الاستثمارات، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة.

إن رحلة الإمارات من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوع هي أنموذج ناجح للتنمية الاقتصادية. فعلى الرغم من صعوبة تلك الرحلة، إلا أن تصميم الإمارات على حماية الاقتصاد الوطني والتركيز على رفاهية الإنسان كانا الدافع الأكبر نحو النجاح.