تقليص الفترة الزمنية لخدمة الضمان الاجتماعي إلى عشرة أيام فقط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أوضحت‭ ‬سحر‭ ‬المناعي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬وإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬20‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬خدمة‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬البتّ‭ ‬في‭ ‬الطلبات،‭ ‬وكذلك‭ ‬خدمة‭ ‬مخصص‭ ‬الإعاقة‭ ‬تم‭ ‬تقليل‭ ‬فترة‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬فقط‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬عدد‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭% ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للمستفيدين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬وأسهل‭.‬

وحول‭ ‬تطوير‭ ‬الوزارة‭ ‬20‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية،‭ ‬ذكرت‭ ‬المناعي،‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬على‭ ‬نشرة‭ ‬أخبار‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬للمسنين‭ ‬تقليل‭ ‬فترة‭ ‬اعتماد‭ ‬الطلبات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬خطوات‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬خطوات‭ ‬فقط،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين،‭ ‬وكذلك‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬الاستمارات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقليل‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬لاعتماد‭ ‬الطلبات‭ ‬وتقليل‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬المعاقين‭ ‬والمسنين‭ ‬وخدمات‭ ‬أخرى‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بالدورات‭ ‬والورش‭ ‬وغيرها‭.‬

وأكدت‭ ‬المناعي‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬وإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬الخدمات‭ ‬ساهما‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الحكومي‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأولويات‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬وبحسب‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬للوزارة‭ ‬تم‭ ‬ملاحظة‭ ‬مؤشر‭ ‬واضح‭ ‬لتغيير‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬البتّ‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬المتقدمين‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬ويضمن‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬لمستحقيه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

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