تقليص الفترة الزمنية لخدمة الضمان الاجتماعي إلى عشرة أيام فقط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت أمل الحامد:
أوضحت سحر المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أنه تم تطوير وإعادة هندسة 20 خدمة حكومية، من أبرزها خدمة الضمان الاجتماعي حيث تم تقليص الفترة الزمنية لهذه الخدمة من 30 يوم عمل إلى 10 أيام فقط، مما ساهم في تسريع وتيرة البتّ في الطلبات، وكذلك خدمة مخصص الإعاقة تم تقليل فترة الاعتماد من 30 يوما إلى 20 يوم عمل فقط بالإضافة إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة لهذه الخدمة بنسبة 50% ما يتيح للمستفيدين الحصول على الدعم بشكل أسرع وأسهل.
وحول تطوير الوزارة 20 خدمة حكومية، ذكرت المناعي، في مداخلة هاتفية على نشرة أخبار تلفزيون البحرين أمس، أن من أبرز الخدمات المتعلقة بالحصول على الأجهزة التعويضية للمسنين تقليل فترة اعتماد الطلبات بشكل كبير من 30 يوما إلى 5 أيام فقط، إضافة إلى تقليل خطوات تقديم الخدمة إلى 3 خطوات فقط، وهذا الأمر ساهم في تبسيط الإجراءات لكبار المواطنين، وكذلك تم تطوير الاستمارات الإلكترونية لمجموعة من الخدمات الأخرى إلى جانب تقليل الفترة الزمنية لاعتماد الطلبات وتقليل المستندات المطلوبة لمجموعة من خدمات المعاقين والمسنين وخدمات أخرى لها علاقة بالدورات والورش وغيرها.
وأكدت المناعي أن تطوير وإعادة هندسة الخدمات ساهما بشكل كبير في تسهيل وتبسيط الإجراءات ومتطلبات تقديم الخدمة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق الارتقاء بالعمل الحكومي والوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة وفقاً لأولويات برنامج الحكومة، وبحسب البيانات التي وردت للوزارة تم ملاحظة مؤشر واضح لتغيير ملحوظ في سرعة البتّ في طلبات المتقدمين بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن تقديم الدعم الحكومي لمستحقيه في الوقت المناسب.
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