وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في لندن أمس، مع هيمش فولكنر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة.
ورحب الوزير البريطاني بزيارة وزير الخارجية للمملكة المتحدة، مشيدًا بما تشهده علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين من تطور ونماء على كافة المستويات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة وأهدافهما المشتركة.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في كافة المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة.
كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والحرب على قطاع غزة، والجهود العربية والدولية الهادفة للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الى أهالي القطاع، والدفع بجهود إحلال السلام الشامل في المنطقة.
حضر الاجتماع، الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والسفير سعيد عبدالخالق سعيد، رئيس قطاع التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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