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وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

9/19/2024 7:23:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬هيمش‭ ‬فولكنر،‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬

ورحب‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬بزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالحهما‭ ‬المتبادلة‭ ‬وأهدافهما‭ ‬المشتركة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬المصالح‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬‮

كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي،‭ ‬والحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والجهود‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬الهادفة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬أهالي‭ ‬القطاع،‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والسفير‭ ‬طلال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬الأنصاري،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شؤون‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والسفير‭ ‬سعيد‭ ‬عبدالخالق‭ ‬سعيد،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬

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