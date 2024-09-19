وزير الداخلية يستقبل السفير الإيطالي بمناسبة تعيينه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬الشرطي،‭ ‬متمنياً‭ ‬للسفير‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬برامج‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

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