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وزير الداخلية يستقبل السفير الإيطالي بمناسبة تعيينه

9/19/2024 7:23:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬السفير‭ ‬أندريا‭ ‬كاتالانو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬إيطاليا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬الشرطي،‭ ‬متمنياً‭ ‬للسفير‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬برامج‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

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