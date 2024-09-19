وزير الداخلية يستقبل السفير الإيطالي بمناسبة تعيينه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، السفير أندريا كاتالانو سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور.
وقد رحب الوزير بالسفير، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، منوهاً إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ذات الصلة بالعمل الشرطي، متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله.
وتم خلال اللقاء بحث برامج التعاون الأمني، وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين.
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