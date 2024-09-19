محافظ الجنوبية يبحث التعاون مع الاتحاد الرياضي لوزارة الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، العميد خالد عبدالعزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام
بوزارة الداخلية، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ،
وعدد من المسؤولين من الاتحاد الرياضي والمحافظة الجنوبية،
وذلك ضمن حرص المحافظة على التعاون والتنسيق في إقامة البرامج والفعاليات الرياضية خلال الفترة القادمة للأهالي والمقيمين في المحافظة الجنوبية.
وخلال اللقاء، أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، حرص ودعم المحافظة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الاتحاد الرياضي للأمن العام بوزارة الداخلية، من خلال تنظيم مختلف
المبادرات والبرامج الرياضية الهادفة للأهالي والمواطنين.
مؤكداً سموه الحرص القائم في تعزيز الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الرياضي للأمن العام بوزارة الداخلية، في إنجاح مختلف الفعاليات التي تعكس دور المحافظة في تعزيز المفهوم الرياضي لدى الأهالي.
وفي ختام اللقاء، عبّر العميد خالد عبدالعزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام بوزارة الداخلية عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، لجهود سموه المبذولة من أجل تحقيق التعاون المشترك لخدمة الأهالي في كل المبادرات والبرامج التي تتبناها المحافظة الجنوبية.
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