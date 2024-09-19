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محافظ الجنوبية يبحث التعاون مع الاتحاد الرياضي لوزارة الداخلية

9/19/2024 7:23:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬العميد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام
بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‮
‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬والمحافظة‭ ‬الجنوبية،‮
‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬للأهالي‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬‮

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حرص‭ ‬ودعم‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬مختلف
المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الرياضية‭ ‬الهادفة‭ ‬للأهالي‭ ‬والمواطنين‭.‬‮

مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬الحرص‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬دور‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المفهوم‭ ‬الرياضي‭ ‬لدى‭ ‬الأهالي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬عبّر‭ ‬العميد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬لجهود‭ ‬سموه‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لخدمة‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

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