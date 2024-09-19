بلدية ((الجنوبية)) تصادر 43 فرشة عشوائية مخالفة في ((رأس زويد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نفذت بلدية المنطقة الجنوبية حملة إزالة مخالفات الباعة الجائلين في منطقة رأس زويد مجمع 951 و952، بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة الجنوبية والجهات ذات العلاقة.
وتم على أثر هذه الحملة مصادرة 43 فرشة ومنصة لعرض بضائع ومواد مختلفة من قبل باعة جائلين من العمالة الأجنبية، التي يتم خلالها بيع الخضراوات والفواكه التالفة والأسماك التي لم يراع في تخزينها الاشتراطات الصحية، فضلاً عن مصادرة 4 مركبات وباصات يستخدمها العمال الأجانب في البيع العشوائي؛ حيث يزاول الباعة الجائلون نشاطاً تجارياً من دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الرسمية وبشكل غير قانوني، حيث تأتي هذه الحملة في إطار جهود البلدية المستمرة للحد من مظاهر غير حضارية تسهم في تشويه البيئة الحضرية وغير المستوفية معايير الصحة والسلامة.
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