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بلدية ((الجنوبية)) تصادر 43 فرشة عشوائية مخالفة في ((رأس زويد))

9/19/2024 7:23:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬حملة‭ ‬إزالة‭ ‬مخالفات‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬رأس‭ ‬زويد‭ ‬مجمع‭ ‬951‭ ‬و952،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مديرية‭ ‬أمن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وتم‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬مصادرة‭ ‬43‭ ‬فرشة‭ ‬ومنصة‭ ‬لعرض‭ ‬بضائع‭ ‬ومواد‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬باعة‭ ‬جائلين‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬بيع‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬التالفة‭ ‬والأسماك‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يراع‭ ‬في‭ ‬تخزينها‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصحية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مصادرة‭ ‬4‭ ‬مركبات‭ ‬وباصات‭ ‬يستخدمها‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬البيع‭ ‬العشوائي؛‭ ‬حيث‭ ‬يزاول‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلون‭ ‬نشاطاً‭ ‬تجارياً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬وبشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬البلدية‭ ‬المستمرة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬غير‭ ‬حضارية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشويه‭ ‬البيئة‭ ‬الحضرية‭ ‬وغير‭ ‬المستوفية‭ ‬معايير‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭.‬

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