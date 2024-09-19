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لجنة بالأمم المتحدة: إسرائيل انتهكت في غزة معاهدة عالمية لحماية الأطفال

9/19/2024 7:23:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬رويترز‭): ‬اتهمت‭ ‬لجنة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬جسيمة‭ ‬لاتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬ومن‭ ‬أسوأ‭ ‬الانتهاكات‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭. ‬

وتشير‭ ‬إحصاءات‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقالت‭ ‬سلطات‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬إن‭ ‬11355‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬إحصاءات‭ ‬الوفيات‭ ‬الموثقة‭ ‬بالكامل‭ ‬فقط‭. ‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬مقتل‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬الفظيع‭ ‬أمر‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭. ‬إنها‭ ‬نقطة‭ ‬قاتمة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬رأينا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬انتهاكا‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬هذه‭ ‬انتهاكات‭ ‬خطرة‭ ‬للغاية‭ ‬ولا‭ ‬نراها‭ ‬كثيرا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الوفد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬إن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تنطبق‮»‬‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وأضاف‭ ‬الوفد‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ملتزمة‮»‬‭ ‬باحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭. ‬

وتضطلع‭ ‬اللجنة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أعضاء‭ ‬بمهمة‭ ‬مراقبة‭ ‬امتثال‭ ‬البلدان‭ ‬لاتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬لعام‭ ‬1989،‭ ‬وهي‭ ‬معاهدة‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬تحمي‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات‭.‬

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