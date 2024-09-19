لجنة بالأمم المتحدة: إسرائيل انتهكت في غزة معاهدة عالمية لحماية الأطفال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جنيف - (رويترز): اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة أمس إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية حقوق الطفل، قائلة إن عملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر كان لها تأثير «كارثي» على الأطفال ومن أسوأ الانتهاكات في التاريخ الحديث.
وتشير إحصاءات لوزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص في القطاع منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على غزة في السابع من أكتوبر.
وقالت سلطات الصحة الفلسطينية في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن 11355 من الشهداء في غزة هم من الأطفال، استنادا إلى إحصاءات الوفيات الموثقة بالكامل فقط.
وقال نائب رئيس اللجنة للصحفيين: «مقتل الأطفال على هذا النحو الفظيع أمر فريد من نوعه في التاريخ. إنها نقطة قاتمة للغاية في التاريخ».
وأضاف: «لا أعتقد أننا رأينا من قبل انتهاكا بهذا الحجم الذي شهدناه في غزة. هذه انتهاكات خطرة للغاية ولا نراها كثيرا».
وقال الوفد الإسرائيلي في سلسلة من جلسات الاستماع في الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري إن الاتفاقية «لا تنطبق» على غزة والضفة الغربية، وأضاف الوفد أن إسرائيل «ملتزمة» باحترام القانون الدولي الإنساني.
وتضطلع اللجنة المكونة من أربعة أعضاء بمهمة مراقبة امتثال البلدان لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وهي معاهدة تم اعتمادها على نطاق واسع تحمي من هم دون سن 18 عاما من العنف وغيره من الانتهاكات.
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