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70 قتيلا على الأقل في الهجمات الجهادية في باماكو

9/19/2024 7:23:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00


‬باماكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أسفرت‭ ‬الهجمات‭ ‬الجهادية‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬مدرسة‭ ‬للدرك‭ ‬ومطارا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المالية‭ ‬باماكو‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬بجروح،‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أثقل‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬77‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬255‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬بينما‭ ‬أشارت‭ ‬وثيقة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬شخص،‭ ‬ذاكرة‭ ‬أسماء‭ ‬الضحايا‭. ‬

وأعلنت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لو‭ ‬سوار‭ ‬دو‭ ‬باماكو‮»‬‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الأولى‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تشييع‭ ‬حوالي‭ ‬خمسين‭ ‬من‭ ‬طلّاب‭ ‬الدرك‮»‬‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬سعت‭ ‬السلطات‭ ‬العسكرية‭ ‬الحاكمة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬إعلان‭ ‬حصيلة‭ ‬بشرية‭ ‬محدّدة‭ ‬لهذه‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬مثيلا‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬والتي‭ ‬تناقض‭ ‬بحجهما‭ ‬تصريحات‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬بشأن‭ ‬نجاح‭ ‬استراتيجيته‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬المجموعات‭ ‬الجهادية‭. ‬

واكتفت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالاعتراف‭ ‬بـ«بعض‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬البشرية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬طلاب‭ ‬الدرك‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬القتلى‭. ‬وقالت‭ ‬جماعة‭ ‬نصرة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬العملية،‭ ‬عبر‭ ‬قنواتها‭ ‬الدعائية،‭ ‬إنّ‭ ‬بضع‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬رجالها‭ ‬تسبّبوا‭ ‬خلال‭ ‬تسع‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬وجرح‭ ‬المئات،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬فاغنر‭ ‬المسلّحة‭ ‬الروسية‭ ‬حليفة‭ ‬النظام‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬باماكو‭. ‬وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬مقاتليها‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬العملية‭. ‬

ووقعت‭ ‬هجمات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬غداة‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لإنشاء‭ ‬تحالف‭ ‬دول‭ ‬الساحل،‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬مالي‭ ‬وبوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬والنيجر،‭ ‬وهي‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬يقودها‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انقلابات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬أدّت‭ ‬إلى‭ ‬تفكّك‭ ‬تحالفاتها‭ ‬مع‭ ‬القوّة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬الفرنسية‭ ‬السابقة‭. ‬هاجم‭ ‬الجهاديون‭ ‬قبل‭ ‬الفجر‭ ‬مدرسة‭ ‬الدرك،‭ ‬كما‭ ‬اقتحموا‭ ‬المطار‭ ‬العسكري‭ ‬المجاور‭. ‬وسيطروا‭ ‬مؤقتا‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المنشأة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجناح‭ ‬الرئاسي‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬ويغادر‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬وضيوفه‭. ‬وتُظهر‭ ‬صور‭ ‬نشرتها‭ ‬جماعة‭ ‬نصرة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين‭ ‬عناصرها‭ ‬وهم‭ ‬يدمّرون‭ ‬أجهزة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬

لم‭ ‬تشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬عملية‭ ‬كهذه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتعرّض‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لهجمات‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭. ‬ويعتقد‭ ‬محلّلون‭ ‬أنّ‭ ‬جماعة‭ ‬نصرة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين‭ ‬أرادت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إظهار‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تريده‭. ‬قوّضت‭ ‬العملية‭ ‬خطاب‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬يرى‭ ‬أنّ‭ ‬استراتيجيته‭ ‬تمكّنت‭ ‬من‭ ‬تحجيم‭ ‬الحركات‭ ‬الجهادية،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الانتكاسات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬اندلاع‭ ‬حركات‭ ‬تمرّد‭ ‬انفصالية‭ ‬ثم‭ ‬جهادية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬عام‭ ‬2012‭. ‬

وندّد‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬موسى‭ ‬فقي‭ ‬محمد‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬بشدّة‮»‬‭ ‬بالهجمات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬باماكو،‭ ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬‮«‬نداء‭ ‬عاجلا‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضدّ‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭. ‬والأربعاء،‭ ‬أعربت‭ ‬المجموعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭ (‬إكواس‭) ‬التي‭ ‬انسحبت‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬صفوفها‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إدانتها‮»‬‭ ‬للهجمات‭ ‬و«أكدت‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بأي‭ ‬مبادرة‮»‬‭ ‬مؤيدة‭ ‬للسلام‭.‬

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