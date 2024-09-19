الرفاع يتعاقد مع محمد الحلاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعاقد مجلس إدارة نادي الرفاع مع لاعب الوسط السوري محمد الحلاق لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2024-2025.
وشهد توقيع العقد سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس جهاز الكرة بالنادي.
يذكر أن اللاعب محمد الحلاق قدم أداء مميزًا وتألق مع فريق المنامة في المواسم الماضية.
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