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الرفاع يتعاقد مع محمد الحلاق

9/19/2024 7:23:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعاقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السوري‭ ‬محمد‭ ‬الحلاق‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وشهد‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الكرة‭ ‬بالنادي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬الحلاق‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬مميزًا‭ ‬وتألق‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭.‬

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