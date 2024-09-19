فوز الحالة والبديع وتعادل قلالي مع الاتفاق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬انتصارا‭ ‬عريضا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬الحالة‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تمكن‭ ‬البديع‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬البسيتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬مواجهتهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تحصل‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬البسيتين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬قلالي‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬للفريقين‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منهما،‭ ‬وحصد‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتختتم‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬مع‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬والحد‭ ‬مع‭ ‬بوري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬