Friday, 20 September 2024 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز الحالة والبديع وتعادل قلالي مع الاتفاق

9/19/2024 7:23:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬انتصارا‭ ‬عريضا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬الحالة‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تمكن‭ ‬البديع‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬البسيتين‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬مواجهتهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تحصل‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬البسيتين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬قلالي‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬للفريقين‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منهما،‭ ‬وحصد‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الرفاع‭.‬

مباريات‭ ‬اليوم

وتختتم‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬فريق‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬مع‭ ‬التضامن‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬والحد‭ ‬مع‭ ‬بوري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭.‬

MENAFN19092024000055011008ID1108694763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث