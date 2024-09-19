فوز الحالة والبديع وتعادل قلالي مع الاتفاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق الحالة انتصارا عريضا على نظيره اتحاد الريف بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في انطلاق الجولة الأولى لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة حصد الحالة أول ثلاث نقاط بينما تجمد رصيد اتحاد الريف دون نقاط.
وفي المباراة الثانية تمكن البديع من الفوز على البسيتين بنتيجة هدف دون رد، في مواجهتهما على ملعب النادي الأهلي في الماحوز، وبهذه النتيجة تحصل البديع على أول ثلاث نقاط مهمة، في حين خرج البسيتين من دون نقاط.
وجاءت المباراة الثالثة التي جمعت قلالي مع الاتفاق بالتعادل الإيجابي للفريقين بنتيجة ثلاثة أهداف لكل واحد منهما، وحصد كل فريق نقطة واحدة من المواجهة التي أقيمت على ملعب نادي الرفاع.
مباريات اليوم
وتختتم مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى بإقامة ثلاث مواجهات في الساعة السابعة مساء، حيث يلتقي فريق أم الحصم مع التضامن على ملعب النادي الأهلي، والحد مع بوري على ملعب نادي النجمة، ومدينة عيسى مع الاتحاد على استاد مدينة حمد.
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