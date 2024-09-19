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ناغلسمان يبحث عن الفريق المثالي

9/19/2024 7:23:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬جوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطته‭ ‬الرئيسية‮»‬‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬هي‭ ‬إيجاد‭ ‬تشكيلة‭ ‬أساسية‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬خمسة‭ ‬أو‭ ‬ستة‭ ‬بدلاء‭ ‬يمكنهم‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬ديجيتال‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬كولونيا‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬بامتلاكي‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الأول‭ ‬يفوز‭ ‬بدوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬وبعدها‭ ‬يصبح‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬بعمر‭ ‬35‭ ‬أو‭ ‬36‭ ‬عاما،‭ ‬وأشارك‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بفريق‭ ‬مختلف‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬‮«‬اكتساب‭ ‬زخم‭ ‬معين‭ ‬وصورة‭ ‬ذاتية‭ ‬معينة‭ ‬عن‭ ‬معنى‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباريات‭. ‬أوضحنا‭ ‬هذا‭ ‬للاعبين‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستفيد‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬بكل‭ ‬دقيقة،‭ ‬هذا‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬خطتنا‭ ‬الرئيسية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يخطط‭ ‬لإجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الفريق،‭ ‬بعدما‭ ‬استهل‭ ‬حملته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬بالفوز‭ ‬5‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬المجر‭ ‬والتعادل‭ ‬مع‭ ‬هولندا‭ ‬2‭/‬2‭. ‬وأوضح‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نقوم‭ ‬بتغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬لأن‭ ‬المجموعة‭ ‬الحالية‭ ‬ببساطة‭ ‬متناغمة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭. ‬لا‭ ‬نريد،‭ ‬بل‭ ‬سنصبح‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭. ‬هذا‭ ‬فارق‭ ‬كبير‭. ‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬وأنا‭ ‬متفاءل‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬


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