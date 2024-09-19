ناغلسمان يبحث عن الفريق المثالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): قال جوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن جزءا كبيرا من «خطته الرئيسية» لبطولة كأس العالم 2026 هي إيجاد تشكيلة أساسية مع وجود خمسة أو ستة بدلاء يمكنهم أيضا «المشاركة في البطولة».
وقال ناغلسمان في مؤتمر «ديجيتال إكس» في كولونيا: «لن أحصل على شيء بامتلاكي فريق من الطراز الأول يفوز بدوري أمم أوروبا، وبعدها يصبح كل اللاعبين بعمر 35 أو 36 عاما، وأشارك بعدها في بطولة كأس العالم بفريق مختلف تماما».
وأضاف الهدف هو «اكتساب زخم معين وصورة ذاتية معينة عن معنى الفوز بالمباريات. أوضحنا هذا للاعبين. يجب أن نستفيد قدر الإمكان بكل دقيقة، هذا جزء مهم للغاية من خطتنا الرئيسية».
وقال ناغلسمان إنه لا يخطط لإجراء تغييرات كبيرة على الفريق، بعدما استهل حملته في دوري أمم أوروبا بالفوز 5/صفر على المجر والتعادل مع هولندا 2/2. وأوضح: «لن نقوم بتغييرات كبيرة لأن المجموعة الحالية ببساطة متناغمة للغاية».
وأكد: «نريد أن نكون أبطال العالم. لا نريد، بل سنصبح أبطال العالم. هذا فارق كبير. سنبذل قصارى جهدنا وأنا متفاءل من قدرتنا على تحقيق ذلك».
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