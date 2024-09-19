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شعيل والبلوشي والرجيب والمالكي يحيون ليالي الصوت الجريح

9/19/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
أنهى المسؤولون في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي كل التجهيزات الخاصة بأحدث الأعمال الفنية والمتمثلة بإقامة حفلين بعنوان «الصوت الجريح» يحيون من خلالهما إبداعات الفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر بتقديم مجموعة من أغانيه.
ومن المقرر أن يشارك في إحياء الحفلين أربعة نجوم بقيادة «بلبل الخليج» الفنان نبيل شعيل بالإضافة إلى الفنان مساعد البلوشي وفواز الرجيب، وتمثل الأصوات النسائية في الحفل الفنانة فدوى المالكي، على أن تقام يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة بداية البروفات الخاصة بالفنانين المشاركين في الحفلات على المسرح المخصص لاستقبال جمهور الحفلين بعد اعتماد سلسلة من أغنيات «الصوت الجريح» عبدالكريم عبدالقادر وتوزيعها على الفنانين بمعدل ثلاث إلى اربع أغان في كل ليلة، وسيتم الإعلان عن بيع التذاكر في الفترة المقبلة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بمركز جابر الأحمد الثقافي.
جدير بالذكر أن القائمين على مركز جابر الثقافي سبق وأن قاموا بتنفيذ العديد من الحفلات الغنائية خاصة بتخليد العديد من نجوم الأغنية الكويتية ممن رحلوا عن عالمنا تكريما لما قدموه خلال مشوارهم الفني.

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