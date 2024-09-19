شعيل والبلوشي والرجيب والمالكي يحيون ليالي الصوت الجريح

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
أنهى المسؤولون في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي كل التجهيزات الخاصة بأحدث الأعمال الفنية والمتمثلة بإقامة حفلين بعنوان «الصوت الجريح» يحيون من خلالهما إبداعات الفنان
الراحل عبدالكريم عبدالقادر بتقديم مجموعة من أغانيه.
ومن المقرر أن يشارك في إحياء الحفلين أربعة نجوم بقيادة «بلبل الخليج» الفنان نبيل شعيل بالإضافة إلى الفنان مساعد البلوشي وفواز الرجيب، وتمثل الأصوات النسائية في الحفل الفنانة
فدوى المالكي، على أن تقام يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة بداية البروفات الخاصة بالفنانين المشاركين في الحفلات على المسرح المخصص لاستقبال جمهور الحفلين بعد اعتماد سلسلة من أغنيات «الصوت الجريح» عبدالكريم عبدالقادر وتوزيعها على الفنانين بمعدل ثلاث إلى اربع أغان في كل ليلة، وسيتم الإعلان عن بيع التذاكر في الفترة المقبلة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بمركز جابر الأحمد الثقافي.
جدير بالذكر أن القائمين على مركز جابر الثقافي سبق وأن قاموا بتنفيذ العديد من الحفلات الغنائية خاصة بتخليد العديد من نجوم الأغنية الكويتية ممن رحلوا عن عالمنا تكريما لما قدموه خلال مشوارهم الفني.
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