علي بابا تطلق 100 نموذج للذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أصدرت شركة التكنولوجيا الصينية «علي بابا» أمس، نماذج جديدة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا تحويل النص إلى فيديو، مما يكثف جهودها للتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المزدهر.
وتأتي النماذج مفتوحة المصدر، التي يزيد عددها على 100، من عائلة Qwen 2.5 التابعة لشركة علي بابا، أحدث نموذج أساسي للغة كبيرة تم إصداره في مايو، وفقا لما ذكرته «رويترز»، واطلعت عليه «العربية Business».
وكانت شركات التكنولوجيا الصينية، مثل نظيراتها الأميركية، تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تتسابق الشركات لتطوير محافظ منتجات قوية وعروض متنوعة.
بينما تبنى المنافسون مثل «بايدو» وpenAI في المقام الأول نهجا مغلق المصدر، تبنت «علي بابا» نموذجا هجينا، واستثمرت في التطوير الخاص والمفتوح المصدر لتوسيع نطاق منتجات الذكاء الاصطناعي.
وقالت «علي بابا» في بيان، إن نماذجها الجديدة تتراوح بين 0.5 و72 مليار معلمة ـ المتغيرات التي تحدد قدرة وأداء نموذج الذكاء الاصطناعي ـ في الحجم، مما يوفر الكفاءة في الرياضيات والترميز ودعم أكثر من 29 لغة.
وتهدف النماذج إلى تلبية مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات والألعاب والبحث العلمي.
وكشفت «علي بابا» أمس أيضا عن نموذج جديد لتحويل النص إلى فيديو كجزء من عائلة توليد الصور Tongyi Wanxiang، لتنضم إلى عدد متزايد من شركات التكنولوجيا الصينية التي تدخل هذه السوق الناشئة.
وتضع هذه الخطوة «علي بابا» في منافسة مباشرة مع لاعبين عالميين مثل OpenAI، والتي أبدت أيضا اهتماما بتقنية تحويل النص إلى فيديو. وفي أغسطس، أطلقت «بايت دانس»، مالكة «تيك توك»، تطبيق تحويل النص إلى فيديو Jimeng AI على متجر تطبيقات Apple للمستخدمين الصينيين.
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