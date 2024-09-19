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علي بابا تطلق 100 نموذج للذكاء الاصطناعي

9/19/2024 7:21:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت شركة التكنولوجيا الصينية «علي بابا» أمس، نماذج جديدة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا تحويل النص إلى فيديو، مما يكثف جهودها للتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المزدهر.
وتأتي النماذج مفتوحة المصدر، التي يزيد عددها على 100، من عائلة Qwen 2.5 التابعة لشركة علي بابا، أحدث نموذج أساسي للغة كبيرة تم إصداره في مايو، وفقا لما ذكرته «رويترز»، واطلعت عليه «العربية Business».
وكانت شركات التكنولوجيا الصينية، مثل نظيراتها الأميركية، تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تتسابق الشركات لتطوير محافظ منتجات قوية وعروض متنوعة.
بينما تبنى المنافسون مثل «بايدو» وpenAI في المقام الأول نهجا مغلق المصدر، تبنت «علي بابا» نموذجا هجينا، واستثمرت في التطوير الخاص والمفتوح المصدر لتوسيع نطاق منتجات الذكاء الاصطناعي.
وقالت «علي بابا» في بيان، إن نماذجها الجديدة تتراوح بين 0.5 و72 مليار معلمة ـ المتغيرات التي تحدد قدرة وأداء نموذج الذكاء الاصطناعي ـ في الحجم، مما يوفر الكفاءة في الرياضيات والترميز ودعم أكثر من 29 لغة.
وتهدف النماذج إلى تلبية مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات والألعاب والبحث العلمي.
وكشفت «علي بابا» أمس أيضا عن نموذج جديد لتحويل النص إلى فيديو كجزء من عائلة توليد الصور Tongyi Wanxiang، لتنضم إلى عدد متزايد من شركات التكنولوجيا الصينية التي تدخل هذه السوق الناشئة.
وتضع هذه الخطوة «علي بابا» في منافسة مباشرة مع لاعبين عالميين مثل OpenAI، والتي أبدت أيضا اهتماما بتقنية تحويل النص إلى فيديو. وفي أغسطس، أطلقت «بايت دانس»، مالكة «تيك توك»، تطبيق تحويل النص إلى فيديو Jimeng AI على متجر تطبيقات Apple للمستخدمين الصينيين.

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