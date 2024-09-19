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وزير التربية بالوكالة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والعاملين في المدارس مع بداية العام الدراسي

9/19/2024 7:21:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال أمس بوكلاء وزارة التربية لمتابعة سير العمل في المدارس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك في مكتب الوزير بديوان عام وزارة التربية، وذلك لاستعراض الجهود المبذولة لضمان بداية ناجحة للعام الدراسي.
وأعرب الوزير الجلال عن خالص شكره وتقديره لوكلاء الوزارة وجميع قيادات وزارة التربية على جهودهم الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية، التي كانت السبب الرئيسي في التغلب على جميع التحديات المتعلقة بالاستعدادات.
وأشاد الوزير بجهود جميع العاملين في القطاعات المعنية، بالإضافة إلى الإدارات المدرسية والهيئات الإدارية والتعليمية في مختلف المناطق، لعملهم المتواصل على مدار الساعة من أجل توفير أفضل الظروف والبيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلبة وجميع العاملين في المدارس مع بداية العام الدراسي. وأكد الجلال في ختام الاجتماع أهمية استمرار تقييم الأداء بانتظام خلال العام الدراسي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القيادات والمسؤولين والميدان التربوي، لضمان تفاعل إيجابي ومستمر بين جميع الأطراف المعنية في العملية التعليمية.
وفي سياق متصل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال أمس الخميس ضرورة تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن «التربية» عقب استقبال الوزير الجلال لعدد من المراجعين في مكتبه للاطلاع على معاملاتهم في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم.
وذكر البيان أن الوزير الجلال وجه مسؤولي الوزارة بالعمل لحل مشكلات جميع المراجعين وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن الاستقبال يأتي في إطار تفعيل سياسة الباب المفتوح وتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين لمعالجة قضاياهم والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم.

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