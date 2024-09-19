وزير التربية بالوكالة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والعاملين في المدارس مع بداية العام الدراسي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
اجتمع وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ووزير التربية
بالوكالة د.نادر الجلال أمس بوكلاء وزارة التربية لمتابعة سير العمل في المدارس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك في مكتب الوزير بديوان عام وزارة التربية، وذلك لاستعراض الجهود المبذولة لضمان بداية ناجحة للعام الدراسي.
وأعرب الوزير الجلال عن خالص شكره وتقديره لوكلاء الوزارة وجميع قيادات وزارة التربية على جهودهم الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية، التي كانت السبب الرئيسي في التغلب على جميع التحديات المتعلقة بالاستعدادات.
وأشاد الوزير بجهود جميع العاملين في القطاعات المعنية، بالإضافة إلى الإدارات المدرسية والهيئات الإدارية والتعليمية في مختلف المناطق، لعملهم المتواصل على مدار الساعة من أجل توفير أفضل الظروف والبيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلبة وجميع العاملين في المدارس مع بداية العام الدراسي. وأكد الجلال في ختام الاجتماع أهمية استمرار تقييم الأداء بانتظام خلال العام الدراسي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القيادات والمسؤولين والميدان التربوي، لضمان تفاعل إيجابي ومستمر بين جميع الأطراف المعنية في العملية التعليمية.
وفي سياق متصل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال أمس الخميس ضرورة تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن «التربية» عقب استقبال الوزير الجلال لعدد من المراجعين في مكتبه للاطلاع على معاملاتهم في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم.
وذكر البيان أن الوزير الجلال وجه مسؤولي الوزارة بالعمل لحل مشكلات جميع المراجعين وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها.
وأضاف أن الاستقبال يأتي في إطار تفعيل سياسة الباب المفتوح وتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين لمعالجة قضاياهم والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم.
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