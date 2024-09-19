ثلاثية ذهبية لمربط دبي في بيرغامو الدولية 2024

تمكن مربط دبي للخيول العربية من حصد ثلاثية ذهبية في بطولة بيرغامو الدولية للخيل العربية، التي اختتمت مساء أول أمس، في مدينة بيرغامو الإيطالية، والتي شهدت مشاركة مكثفة للمرابط الأوروبية والخليجية، وتنافساً مثيراً، كان لمربط دبي فيه حصة الأسد من الألقاب الذهبية.

وتعتبر بطولة بيرغامو الدولية، رابع محطات مشاركات مربط دبي الأوروبية، أكدت الوتيرة الذهبية المرتفعة لإنجازاته التي سجلها في كل بطولات هذا الموسم، وصولاً إلى الإنجاز الذهبي الثلاثي الأخير، مرفوقاً بلقب فضي ثمين.

تألقت المهرة ((دي تيماء)) بين المهرات المتنافسة، وأحرزت اللقب الذهبي، وأضافت الفرس ((الفاخرة دي أرستقراطية))، لرصيد مربط دبي، لقباً ذهبياً في بطولة الأفراس، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل ((إف إيه إل رشيم))، والفرس ((إكستريم ووندر)).

كما رفع إنتاج مربط دبي رأس مربط الهيب إم إيه، بفوز المهرة بعمر السنة ((دي أماني)) بلقب فضي، وهي من الفحل المتميز ((دي شيماز)) والفرس ((دي أمنية)).

ونال مربط دبي اللقب الذهبي الثالث في بطولة السلالة المصرية، بتتويج المهرة ((دي عبير)) بذهبية المهرات، وهي من الفحل العالمي ((سفير الوادي)) والفرس ((دي عفاف))، ليؤكد مربط دبي سطوته الإنتاجية والإنجازية هذا الموسم، أسوة بالمواسم السابقة، في إشارة واضحة وصريحة على تمسكه بالصدارة، والمركز الأول عالمياً.

إنجاز

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجاز الكبير للمربط في بطولة بيرغامو الدولية، معتبراً أن البطولة حدث تنافسي كبير في الميادين الأوروبية، وقال التوحيدي: ((محطة بيرغامو بالنسبة لنا محطة مهمة، وحريصون على المشاركة فيها، وقد حققنا الهدف من المشاركة، بتتويج خيولنا على المنصات الذهبية. بيرغامو تتوج خيول إنتاجنا المحلي عالمياً، وتواصل إنجازنا الأوروبي في موسم يشبه مواسم إنجازاتنا العالمية)).

من جانبه، أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بالإنجاز الذهبي الثلاثي في بطولة بيرغامو الدولية 2024، وقال المرزوقي: ((بيرغامو بالنسبة لنا محطة ثابتة، لأنها بطولة أوروبية، يجتمع إليها كبرى المرابط الدولية.

وقد نجحت هذه البطولة في كافة جوانبها، التنظيمية والتنافسية. وحقق مربطنا المركز الأول في تتويج أبطالها. نحن الأفضل في الموسم الأوروبي، وعازمون على أن نظل في المركز الأول في كل مكان)).