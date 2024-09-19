قمر ((الحصاد)) في سماء البحرين
التاريخ
9/19/2024 7:11:40 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صورة جميلة للقمر التقطها هاوي التصوير الفلكي رضا العصفور، وهو بدر تام مساء 18 سبتمبر 2024 في سماء البحرين.. وكان القمر قريبا من الأرض، أي كان قمرا عملاقا لأنه يبدو أكبر عن المعتاد بنسبة 10
% تقريبا وأكثر لمعانا بنسبة 15
% . ولكونه أول إبدار في سبتمبر (الخريف) فهو يسمى قمر الحصاد؛ لأن شروقه يكون قريبا من موعد غروب الشمس فتكون فرصة العمل ليلا لحصد المزروعات متاحة.
د. وهيب عيسى الناصر
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