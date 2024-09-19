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قمر ((الحصاد)) في سماء البحرين

9/19/2024 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صورة‭ ‬جميلة‭ ‬للقمر‭ ‬التقطها‭ ‬هاوي‭ ‬التصوير‭ ‬الفلكي‭ ‬رضا‭ ‬العصفور،‭ ‬وهو‭ ‬بدر‭ ‬تام‭ ‬مساء‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البحرين‭.. ‬وكان‭ ‬القمر‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬أي‭ ‬كان‭ ‬قمرا‭ ‬عملاقا‭ ‬لأنه‭ ‬يبدو‭ ‬أكبر‭ ‬عن‭ ‬المعتاد‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬تقريبا‭ ‬وأكثر‭ ‬لمعانا‭ ‬بنسبة‭ ‬15 ‭%‬ ‭. ‬ولكونه‭ ‬أول‭ ‬إبدار‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ (‬الخريف‭) ‬فهو‭ ‬يسمى‭ ‬قمر‭ ‬الحصاد؛‭ ‬لأن‭ ‬شروقه‭ ‬يكون‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬غروب‭ ‬الشمس‭ ‬فتكون‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬ليلا‭ ‬لحصد‭ ‬المزروعات‭ ‬متاحة‭. ‬

د‭. ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر

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