العلاقة السعودية - الصينية تتجاوز مرحلة استخدامها للضغط على واشنطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدا‭ ‬هذا‭ ‬التقارب‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬محطة،‭ ‬آخرها‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬للجنة‭ ‬السعودية‭ - ‬الصينية‭ ‬المشتركة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬بحضور‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وقال‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬إنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المواءمة‭ ‬بين‭ ‬إستراتيجيات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬ودفع‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للبلاد‭.‬

ولئن‭ ‬سُلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التجارية‭ ‬ومشاكلها‭ ‬وتأثير‭ ‬السلع‭ ‬الصينية‭ ‬الرخيصة‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬السعودية،‭ ‬فإن‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ -‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭- ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬موضوع‭ ‬وهو‭ ‬ضمان‭ ‬توريدات‭ ‬الطاقة‭.‬

وقبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬في‭ ‬الإنترنت‭ ‬أنها‭ ‬أبرمت‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬شركتين‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬مساهمة‭ ‬أرامكو‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬والتنمية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

وتريد‭ ‬السعودية‭ ‬طمأنة‭ ‬الصينيين‭ ‬بأنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬حاجتهم‭ ‬إلى‭ ‬النفط‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أكده‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أرامكو‭ ‬أمين‭ ‬الناصر،‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الصين‭ ‬للتنمية‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬بكين‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬وقال‭ ‬آنذاك‭ ‬‮«‬يظل‭ ‬ضمان‭ ‬استمرار‭ ‬أمن‭ ‬احتياجات‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتنا،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للسنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭ ‬ولكن‭ ‬للسنوات‭ ‬الـ50‭ ‬القادمة‭ ‬وما‭ ‬بعدها‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬تقوّي‭ ‬التصريحات‭ ‬السعودية‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬فإنها‭ ‬تبعث‭ ‬برسائل‭ ‬سلبية‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬تعتقد‭ ‬أنها‭ ‬الشريك‭ ‬ذو‭ ‬الأولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭.‬

ويعتقد‭ ‬الكاتب‭ ‬سايمون‭ ‬واتكينز‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬بموقع‭ ‬أويل‭ ‬برايس‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬تطور‭ ‬العلاقة‭ ‬السعودية‭ ‬–‭ ‬الصينية‭ ‬يبرز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬آمال‭ ‬متبقية‭ ‬لدى‭ ‬واشنطن‭ ‬بأن‭ ‬الرياض‭ ‬كانت‭ ‬تستغل‭ ‬علاقتها‭ ‬المزدهرة‭ ‬مع‭ ‬بكين‭ ‬لتأسيس‭ ‬علاقة‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬كانت‭ ‬مجرد‭ ‬أمنيات‮»‬‭.‬

وتطورت‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬بكين‭ ‬والرياض‭ ‬بصفة‭ ‬أوضح‭ ‬إلى‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬الصين‭ ‬لشراء‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عُرضت‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬عام‭ ‬أولي‭ ‬خلال‭ ‬أواخر‭ ‬2016‭ ‬ومطلع‭ ‬2017‭. ‬وكان‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬طرح‭ ‬فكرة‭ ‬الاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬لجزء‭ ‬من‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬المملكة‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬حرب‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭.‬

وترى‭ ‬بكين‭ ‬أن‭ ‬الرياض‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تمارس‭ ‬تأثيرا‭ ‬معتدلا‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬موسكو‭ ‬لتوجيه‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬تصاعدي‭ ‬لا‭ ‬تريده‭ ‬الصين‭. ‬وأصبحت‭ ‬الدولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬آنذاك‭ ‬أكبر‭ ‬مستورد‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬لذلك‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تريد‭ ‬رؤية‭ ‬اتجاهات‭ ‬تصاعدية‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭.‬