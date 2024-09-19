الملك يشرف حفل زواج الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفل زواج سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، أمس الخميس،
في مجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، بالرفاع.
كما حضر الحفل كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المدعوين.
وقد هنأ جلالة الملك المعظم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنياً جلالته لسموه حياة زوجية سعيدة.
ورفع أنجال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة، على تهاني جلالته ومشاعره الطيبة النبيلة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة.
MENAFN19092024000055011008ID1108694521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.