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الملك يشرف حفل زواج الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة

9/19/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شرف‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفل‭ ‬زواج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬الدين‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‮
‬في‭ ‬مجلس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬بالرفاع‭. ‬‮
‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الحفل‭ ‬كبار‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬وكبار‭ ‬المدعوين‭.‬

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬الدين‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذا‭ ‬الزواج‭ ‬المبارك‭ ‬الميمون،‭ ‬متمنياً‭ ‬جلالته‭ ‬لسموه‭ ‬حياة‭ ‬زوجية‭ ‬سعيدة‭.‬

ورفع‭ ‬أنجال‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬على‭ ‬تهاني‭ ‬جلالته‭ ‬ومشاعره‭ ‬الطيبة‭ ‬النبيلة،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ويرعاه‭ ‬ويديم‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭.‬

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