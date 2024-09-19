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الرياض تحتضن القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية الثلاثاء المقبل

9/19/2024 3:09:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق في العاصمة الرياض، أعمال القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية، برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين المحليين والدوليين، وذلك خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 26 سبتمبر 2024م. وتشمل أعمال القمة على جلسات رئيسة وورش عمل، بمشاركة مجموعة من أصحاب المعالي، ونخبة من المختصين؛ لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة في قطاع البنية التحتية.
وتهدف القمة إلى استعراض قصص النجاح، والجهود المبذولة، وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع كبرى الجهات والمنظمات المحلية والدولية في مجال البنية التحتية؛ لتحقيق تنمية حضرية مستدامة.
يذكر أن هذا الحدث الدولي يأتي بشراكة إستراتيجية من مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بوصفه الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، والذي يهدف إلى الارتقاء بأعمال المشاريع، والمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة؛ لتحسين رضا السكان والمقيمين والزائرين في المنطقة.

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