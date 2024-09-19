علماء يثبتون فعالية جزيئات الذهب في علاج السرطان

وحول الموضوع قالت الباحثة في مركز "ألمازوف" الروسي للبحوث الطبية، ماريا إستومينا:"الدراسات التي أجريناها أثبتت الفعالية العالية لجزيئات الذهب وحمض البوليلاكتيك النانوية في سرطان القولون وسرطان الجلد من خلال توصيل الأدوية بشكل مستهدف إلى الورم، وهذا يجعل من الممكن استخدام هذه المواد مستقبلا في تطوير علاجات لأنواع معينة من السرطان".

وأشارت إستومينا إلى أن الأبحاث التي أجرتها بالتعاون مع علماء من عدة مؤسسات علمية روسية أظهرت أن فعالية توصيل الأدوية إلى الورم السرطاني تعتمد على نوع المادة التي يرتبط بها الدواء، إذا قام العلماء بتصنيع جسيمات نانوية من عدة مواد مثل الذهب وحمض البوليلاكتيك وكربونات الكالسيوم وثاني أكسيد السيليكون، وبعدها درسوا آليات اختراق وتراكم هذ المواد في عدة أنواع من الأورام، مثل أورام سرطان القولون والجلد والثدي، وأظهرت جزيئات الذهب وحمض البوليلاكتيك النانوية أفضل النتائج من حيث القدرة على الوصول إلى الأورام، الأمر الذي يعني إمكانية الاعتماد عليها لتطوير علاجات لبعض أنواع السرطان.



وبينت الأبحاث أيضا أن الجسيمات النانوية للمواد المذكورة كان بإمكانها الوصول بشكل أسهل إلى أورام سرطان القولون وسرطان الجلد، بينما كان وصولها صعبا لأورام سرطان الثدي، إذ تبين أن الغدة الثديية لها هيكلية معقدة يصعب اختراقها، لذا سيتابع العلماء أبحاثهم لاكتشاف مواد أكثر ملاءمة لعلاج سرطان الثدي.