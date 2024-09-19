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البقاعي رئيسا لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية

9/19/2024 3:06:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتخب مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الرحيم البقاعي رئيساً لمجلس الإدارة، خلفاً للمهندس علاء البطاينة الذي عين مديراً لمكتب جلالة الملك.


كما انتخب مجلس الإدارة خلال جلسته أمس الأربعاء، المهندس عبد الكريم علاوين نائبا لرئيس مجلس الإدارة، بعد أن جرى انتخابه عضوا في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 18 أيلول بشكل مؤقت لحين عرضه على الهيئة العامة لمساهمي الشركة، وذلك لملء المقعد الشاغر في المجلس.


يشار إلى أن البقاعي التحق بعضوية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية عام 2007، وترأس عددا من اللجان في مجلس إدارة الشركة قبل انتخابه نائباً لرئيس المجلس عام 2020، في حين بدأ المهندس العلاوين بدأ العمل في الشركة منذ عام 1978 ويشغل منذ نهاية عام 2009 موقع الرئيس التنفيذي للشركة وشغل عضوية عدد من اللجان في مجلس إدارة الشركة.

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