البقاعي رئيسا لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتخب مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الرحيم البقاعي رئيساً لمجلس الإدارة، خلفاً للمهندس علاء البطاينة الذي عين مديراً لمكتب جلالة الملك.
كما انتخب مجلس الإدارة خلال جلسته أمس الأربعاء، المهندس عبد الكريم علاوين نائبا لرئيس مجلس الإدارة، بعد أن جرى انتخابه عضوا في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 18 أيلول بشكل مؤقت لحين عرضه على الهيئة العامة لمساهمي الشركة، وذلك لملء المقعد الشاغر في المجلس.
يشار إلى أن البقاعي التحق بعضوية مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية عام 2007، وترأس عددا من اللجان في مجلس إدارة الشركة قبل انتخابه نائباً لرئيس المجلس عام 2020، في حين بدأ المهندس العلاوين بدأ العمل في الشركة منذ عام 1978 ويشغل منذ نهاية عام 2009 موقع الرئيس التنفيذي للشركة وشغل عضوية عدد من اللجان في مجلس إدارة الشركة.
MENAFN19092024000072011014ID1108693940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.