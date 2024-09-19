فشل كلوي وشح أدوية.. هل من شفاء لأربعة أشقاء بغزة؟



كما يعاني 3 من أشقاء رامي من ذات المرض الذي تتفاقم مضاعفاته الصحية مع نقص ونفاد الأدوية لا سيما الخاصة بعلاج الأمراض التخصصية في قطاع غزة.

ويواجه الأشقاء الأربعة صعوبة بالغة في توفير علاجاتهم الخاصة التي تصرف أحيانا بشكل مقنن وفي الأحيان الأخرى لا تكون موجودة لدى "شهداء الأقصى" الحكومي بينما ترتفع أسعارها بشكل كبير في الصيدليات الخاصة، وهو ما يعجزون عن توفيره.



ويحيط بالأشقاء الأربعة الكثير من المخاوف من مضاعفات صحية خطيرة ومحتملة قد يتعرضون لها جراء نفاد الأدوية، تؤدي بشكل مباشر إلى الوفاة، كما قال أبو معوض للأناضول.



وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تداعيات أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية على حياة المرضى، والتي وصفتها آنذاك بأنها "غير مسبوقة".



وأضافت الوزارة في بيان أن 60 بالمئة من قائمة الأدوية الأساسية و83 بالمئة من قائمة المستهلكات الطبية نفدت من مستودعاتها ما سيؤدي إلى "توقف الخدمات العلاجية بشكل كامل".



والخدمات التي حذرت الوزارة من توقفها هي "الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وخدمات الغسيل الكلوي والرعاية الصحية والصحة النفسية"، ما يهدد حياة الجرحى والمرضى.



وطالبت المؤسسات الدولية والأممية بضرورة إدخال الاحتياجات اللازمة من أدوية ومهمات طبية.



بينما حذرت نهاية يونيو/ حزيران الماضي من نفاد وشيك للأدوية والمهمات الطبية الخاصة بالأمراض التخصصية كالسرطان والفشل الكلوي.



**نقص الأدوية



وقال أبو معوض، إنه وأشقاءه الثلاثة يعانون بشكل كبير جراء "نقص الأدوية والعلاجات الخاصة بمرض الفشل الكلوي".



وتابع: "بعض الأدوية التي نحتاجها غير متوفرة في مستشفى شهداء الأقصى (حكومي)، وبعض الأدوية التي لدينا انتهت صلاحيتها ولا يوجد بدائل لها".



وأوضح أنهم يحصلون بشكل شهري على ربع الكمية التي يحتاجونها من الأدوية ما يؤثر على حالتهم الصحية بشكل سلبي.



وعن خطورة نقص الأدوية، قال أبو معوض: "مثلا هذا الدواء يحمي من هشاشة العظام، لو توقفنا عن تناوله ممكن أي حركة تعرضنا لكسور الأمر الذي يجعلنا طريحي الفراش ونصاب بتقرحات ما يؤدي بنا للوفاة".



وأشار إلى أن توفير الأدوية والعلاجات على حسابهم الخاص أمر صعب في ظل ارتفاع سعر الأدوية خارج المستشفيات فضلا عن عدم توفرها بفعل المنع الإسرائيلي لدخولها إلى القطاع.



وأكد على ضرورة توفير الأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة الخطيرة مثل الكلى والسرطان، من أجل إنقاذ حياتهم.



وخلال أشهر الحرب، أغلقت العديد من الصيدليات الخاصة أبوابها في ظل شح ونقص الأدوية بينما تعرض بعضها للأضرار والقصف، فيما نجح البعض في إعادة افتتاح صيدلياتهم داخل خيام في مخيمات النزوح.



ووثقت عدسة الأناضول افتتاح صيدلية "الأمل" داخل خيمة في مخيم للنزوح بمدينة دير البلح وسط القطاع متحدية الظروف التي أفرزتها الحرب، للتخفيف على المرضى والمصابين وتسهيل وصولهم للعلاج إن وجد.



**تقنين صرف العلاج



وفي مستشفى العودة وسط قطاع غزة، يقف عشرات المرضى والجرحى في طوابير أمام نافذة صرف الأدوية في انتظار دورهم لتلقي العلاجات الخاصة بهم.

بعضهم يخرج ومعه العلاج اللازم أو البديل، فيما يغادر البعض الآخر حاملا ثقل وتداعيات جملة "هذا الصنف الدوائي غير موجود".



وسط أزمة دوائية تضرب مستودعات الصحة في قطاع غزة، تسعى المستشفيات المتبقية العاملة إلى تقنين صرف العلاجات للمرضى والجرحى من أجل تغطية أكبر عدد ممكن.



وبحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي فإن الجيش الإسرائيلي أخرج منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر نحو 34 مستشفى عن الخدمة، و80 مركزا صحيا، كما استهدف 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف.



أمل أبو شرخ، مديرة مستودعات الأدوية في جمعية العودة (غير حكومية) التي تتبع لها مستشفى العودة بالمحافظة الوسطى قالت للأناضول: "إن إغلاق معبر رفح (في مايو الماضي) وعدم دخول المساعدات، تسبب بنقص حاد في المستهلكات الطبية والأدوية بغزة".



وأوضحت أن استمرار العدوان تسبب بنقص بنسبة 74 بالمئة من الأصناف الرئيسية من الأدوية و85 بالمئة من المستهلكات الطبية.



واستكملت قائلة: "المستهلكات الطبية نقصها يؤثر على غيارات الجروح اليومية والجراحات الترميمية، فهذه الإصابات لم يعد لديها مستهلكات".



وذكرت أن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كغسيل الكلى والسكري والسرطانات، "مقطوعة من غزة منذ فترة طويلة" جراء الحرب.



وأوضحت أنه بسبب نقص الأدوية لجأ المستشفى إلى تقنين صرف العلاج أو صرفه من خلال توفير البدائل.



وتابعت: "في الوقت الحالي عوضا عن صرف العلاج لشهرين أو أكثر نكتفي لفترة معينة، كما أننا نحاول صرف بديل من كل نوع من أجل تخفيف حدة الصرف".



وناشدت بضرورة دخول الأدوية والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة، بما يساهم في إنقاذ المرضى والجرحى.



ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توقف إسرائيل إمدادات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وأدوية ومستهلكات طبية من خلال إغلاق المعابر وتعمد تقليل دخول المساعدات الإغاثية.



ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يواجه آلاف المرضى في القطاع الموت نتيجة نقص الأدوية وتدمير إسرائيل معظم المنظومة الصحية في القطاع وشح مساعدات الأدوية والمستهلكات الطبية الواصلة للقطاع.



وخلال 11 شهرا من الحرب، تعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة؛ ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)