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استشهاد 3 فلسطينيين في قباطية بالضفة الغربية

9/19/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 3 فلسطينيين اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا في البلدة، وقصفته بالقذائف، قبل أن تعتلي سطحه، وتسحب جثامين الشهداء الثلاثة، وفق ما أظهره مقطع فيديو.


وأضافت، إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب مدرسة أبو الرب القريبة من المنزل المحاصر ما تسبب بحالات اختناق لعشرات الطلبة، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال منعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش، ثم فجروا قنبلة في المكان.

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