استشهاد 3 فلسطينيين في قباطية بالضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 3 فلسطينيين اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا في البلدة، وقصفته بالقذائف، قبل أن تعتلي سطحه، وتسحب جثامين الشهداء الثلاثة، وفق ما أظهره مقطع فيديو.
وأضافت، إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب مدرسة أبو الرب القريبة من المنزل المحاصر ما تسبب بحالات اختناق لعشرات الطلبة، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال منعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش، ثم فجروا قنبلة في المكان.
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