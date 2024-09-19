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تفجيرات البيجر في بيروت استدراج لحرب شاملة من نتنياهو لحزب الله

9/19/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
19/9/2024

سلسلة منشورات في وسائل الإعلام الأجنبية، المتحررة من قيود الرقابة العسكرية في إسرائيل، تضيف تفصيلا مهما لصورة المعلومات بشأن هجوم أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال على حزب الله قبل يومين، والذي استمر أمس في هجوم أصغر على أجهزة الاتصال التي توجد في حوزة المنظمة اللبنانية.
حسب التقارير، فإن حزب الله كان على وشك اكتشاف الخطة العملياتية التي تمت بلورتها في إسرائيل على مدى سنوات، التي في إطارها تم تفخيخ آلاف أجهزة البيجر مسبقا، ووزعها حزب الله على أعضائه. قبل لحظة من اكتشاف العملية تم اتخاذ القرار لتفعيلها في إسرائيل.
النتيجة كانت ضربة عملية وضربة قوية في معنويات حزب الله. فآلاف من اعضائه أصيبوا وعشرة أو اكثر قتلوا ومنظوماته القتالية تبين أنها شفافة وقابلة للإصابة.
أول من أمس بعد أن دعا حزب الله أعضاءه للتخلص على الفور من أجهزة البيجر بدأت انفجارات في أجهزة اتصالات من نوع آخر، وتم الإبلاغ عن 20 قتيلا و450 مصابا في أرجاء لبنان، من بينهم من أصيبوا في جنازة القتلى أول من أمس. بيوت وسيارات للأعضاء اشتعلت نتيجة الانفجارات التي كانت هذه المرة في أجهزة أكبر، لذلك ربما كانت تحتوي على كمية أكبر من المواد المتفجرة.
يبدو أنهم في حزب الله لم يتعلموا الدروس المطلوبة من الهجمات الأولى، والآن أعضاؤه يدفعون ثمنا إضافيا.
وللمفارقة، رئيس حزب الله، حسن نصر الله، دعا في شباط (فبراير) الماضي، أعضاءه إلى التخلص من الهواتف المحمولة بذريعة أنها كشفت الحزب للاستخبارات الإسرائيلية. حزب الله تزود كبديل بأجهزة البيجر القديمة على فرض أنها أكثر حصانة أمام الإصابة، لكنه هكذا عرض نفسه لضرر أكبر بما لا يقاس. والآن الأضرار تمتد أيضا بواسطة أجهزة الاتصال.
يمكن الافتراض أنهم في الحزب سيبدأون التعامل الآن بحذر حتى مع الأجهزة الكهربائية المنزلية العادية. وكما أشار محلل "واشنطن بوست"، ديفيد ايغناشيوس، فإن اسرائيل حولت للمرة الأولى أجهزة عادية للعدو إلى أجهزة هجومية ضده.
المعاني يمكن أن تكون كبيرة – استغلال أجهزة منزلية مرتبطة بالإنترنت في هجمات قاتلة في المستقبل. والمعرفة لتنفيذ هذه الهجمات ليس بالضرورة ستبقى في يد دول ديمقراطية غربية.
التقارير عن الاشتباهات التي ثارت في حزب الله ربما يمكنها شرح حرف انتباه المستوى السياسي، الذي انتقل قبل يومين خلال دقائق من الانشغال الكثيف بعاصفة الاستبدال التي لم يتم تطبيقها بعد في وزارة الدفاع بين يوآف غالنت وجدعون ساعر إلى سلسلة نقاشات محمومة حول الوضع في الشمال.
إذا كان أوشك على الانكشاف ذخر استخباري وعملياتي الذي تم تطويره، حسب المنشورات، خلال سنوات استعدادا لإمكانية اندلاع حرب مع حزب الله، فإنه يمكن معرفة لماذا كان من الملح لمتخذي القرارات إعطاء المصادقة على تشغيلها، قبل فقدان الأهمية الاستراتيجية الكامنة فيها (على فرض أن الحديث يدور وبحق عن هجوم لإسرائيل).
العملية التي نسبت لإسرائيل تثير ردود انفعالية من قبل خبراء في الجيش والمخابرات في أرجاء العالم.
هذا أمر مفهوم. فهنا يتم تجسيد القدرة على اختراق بسرية لهدف سري للعدو، وتركيز الإصابة على نشطاء عمليين مع مس ضئيل جدا بالمدنيين (رغم آلاف المصابين)، والعمل بشكل متزامن ضد أهداف كثيرة وكشف العلاقة العملية السرية بين السفير الإيراني في بيروت الذي أصيب بسبب انفجار أحد الأجهزة وبين شبكات (المقاومة) المتشعبة لحزب الله. حتى الآن، في ظل غياب بيان فيه تحمل مسؤولية رسمية عن العملية في لبنان (باستثناء التغريدة غير المسؤولة من قبل حاشية رئيس الحكومة)، والصعوبة في إدارة حوار كامل في هذا الشأن، فإنه تثور هنا أسئلة أخرى.
الضربة المؤلمة جدا والمعقدة يجب أن تكون بمثابة ورقة يجب الحفاظ عليها كضربة الافتتاح لعملية عسكرية واسعة.
الآن هناك من يقومون بمقارنة هذه العملية، رغم الفرق الواسع من حيث حجمها، مع عملية "موكيد" لسلاح الجو، التي تم تدمير فيها على الأرض مئات الطائرات المصرية والسورية في بداية حرب الأيام الستة.
في الحادثة الحالية، فإن ما كان بعد الهجوم على اجهزة البيجر كان على شكل تفجير هذه الأجهزة. حتى أول من أمس، لم يتم النشر عن هجمات جوية كثيفة أو دخول بري لإسرائيل إلى لبنان.
نظريا على الأقل هناك خطر في أن يكون حزب الله هو الذي سيبدأ العملية القادمة في القريب، ويؤدي إلى حرب شاملة ردا على الإهانة التي تعرض لها في بيروت.
فقط في جلسة الكابنت مساء يوم الإثنين الماضي، تم تغيير أهداف الحرب، حيث أضيف إليها إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم (رغم أن نتنياهو يطرح هذا الأمر في خطاباته كهدف منذ بضعة أسابيع).
يبدو أنه ستمر بضعة أيام إلى أن نفهم إذا كان لدينا هنا عملية استراتيجية يعدها المستوى السياسي، استمرارا للضربة التي تلقاها حزب الله.
هل التوجه هو نحو الحرب أو أن إسرائيل ببساطة تقوم بإحصاء النقاط الإيجابية التي راكمتها، وكأنه سيكفي تحقيق عدد كاف من النقاط من أجل هزيمة حزب الله؟.
على فرض أن هذا كان هجوما إسرائيليا، فإن هناك تفسيرات محتملة لنوايا نتنياهو، الذي يبدو أنه يقود الآن إلى بلورة السياسة في الشمال. الأول هو أن رئيس الحكومة يأمل بأن الضغط المتزايد وجنون العظمة المتزايد خوفا من المزيد من الهجمات إلى دفع حزب الله في النهاية إلى نقطة الانهيار.
رئيس حزب الله، حسن نصر الله، سيدرك بأن الثمن الذي يدفعه مقابل إسهامه في صراع حماس في غزة، إطلاق الصواريخ والقذائف والمسيرات بشكل مستمر منذ بداية الحرب، باهظ الثمن ولا يمكن تحمله، وسيعمل على التوصل إلى ترتيب لوقف إطلاق النار في الشمال وتنسحب بحسبه قوة "الرضوان"، إلى ما وراء نهر الليطاني بطريقة تسمح بعودة بعض السكان الإسرائيليين إلى المستوطنات على الحدود.
التفسير الثاني هو أنه ربما أن إسرائيل تحاول جر حزب الله إلى حرب. عندما سينجر حسن نصر الله إلى الرد، فإن اسرائيل ستستغل الشرعية الدولية التي ستحصل عليها بعد المس بمواطنيها، وسيكون لديها ذريعة لشن حرب شاملة في لبنان.
في الوقت الذي فيه حزب الله وإيران يفضلان استمرار المناوشات الحالية من دون دفع الثمن الذي تشمله المواجهة العسكرية من دون قيود. هذا ما يخشون منه في لبنان. مصادر مقربة من حزب الله قالت أول من أمس: "إن الحزب يلاحظ نية إسرائيل، جره إلى الداخل، لكن كل ذلك تقديرات فقط.
رئيس الحكومة منع قبل يومين الوزراء من إجراء المقابلات، وأيضا القيادة الأمنية تحافظ على الصمت.
ويتوقع أن يلقي حسن نصر الله خطاب في بيروت (أمس). في هذه الأثناء نشر أول من أمس الصحفي المقرب من حسن نصر الله، إبراهيم الأمين، محرر صحيفة "الأخبار" اللبنانية مقال متعرج حاول أن يطرح فيه موقف حزب الله. وقد وصف هجوم البيجر بالعملية الأمنية الأكبر من بداية المواجهة. وقال: "نحن في وضع جديد". و"حزب الله سيبحث عن رد مناسب على هذه الضربة". قال الأمين.
ربما أن أقوال حسن نصر الله، ستوضح أكثر عما يدور الحديث. يجب الأخذ في الحسبان أن هجمات أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال تضعضع ليس فقط الشعور بالأمن الشخصي لقيادة المنظمة، بل أيضا الثقة بقدرة رجاله. سلسلة القيادة والسيطرة في الحزب في حالة الطوارئ تضررت بشكل كبير.
وحسن نصر الله بالتأكيد يتساءل إذا تم اختراق منظومات خساسة أخرى للحزب وما الذي سيحدث إذا قرر رجاله استخدام السلاح الذي تم الاحتفاظ به إلى حين الحصول على الأمر. في المقابل، يبدو أن أي هجوم، بالتأكيد حادثة صارخة بيروت، يقرب حزب الله الى شفا الحرب الشاملة. هذه الحرب ليست عملية استخبارية يمكن السيطرة على كل نتائجها، بل هذه قصة مختلفة كليا، والطرفان فيها يمكن أن يدفعا ثمنا لم يتعودا عليه في السابق.
في الوقت الذي فيه تجري كل هذه الأمور، ووسائل الإعلام في إسرائيل وفي العالم مهووسة من قصص جيمس بوند في الضاحية، الجيش الإسرائيلي يواصل القتال في القطاع والجنود يستمرون في الموت. صباح أول من أمس سمح بنشر أنه في وقت قريب بعد هجوم البيجر في بيروت قتل ضابط وجنديان وممرضة من لواء جفعاتي باستهداف في حي تل السلطان في رفح.
حتى الآن من غير الواضح إذا أصيبوا بتفجير بيت أو بواسطة صاروخ مضاد للدروع، وأصيب أيضا خمسة جنود، بينهم ثلاثة في حالة حرجة. في حادث آخر أصيب إصابة بالغة ضابط. جميع المصابين هم من جفعاتي.
هذا تذكير بثمن القتال، في قطاع فيه الجيش الإسرائيلي سبق وأعلن في مرات كثيرة مؤخرا، عن هزيمة اللواء القطري لحماس. وفي الوقت نفسه، تم نسيان المخطوفين، والاحتجاج من أجل إطلاق سراحهم خفت، حيث في الخلفية توجد الصور المدوية من لبنان. نتنياهو عاد إلى منطقة راحته: الصفقة عالقة وضغط الجمهور لوقف الحرب واعادة المخطوفين انخفض بشكل واضح.

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