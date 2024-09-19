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الاحتلال وحزب الله يتبادلان النيران.. وجبهة جنوب لبنان تقترب من حرب شاملة

9/19/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس شن غارات جديدة على "أهداف لحزب الله في لبنان، انطلقت صفارات الإنذار في شمال الاحتلال عقب إطلاق نيران من لبنان.
وقال الجيش في بيان إنه ضرب أمس أهدافا لحزب الله في لبنان بهدف تقليص قدراته وتقويض بنيته التحتية"، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة النازحين من شمال إسرائيل إلى منازلهم.
وفي ظل الاجواء الملتهبة بين الجانبين توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بحساب عسير وقصاص عادل" في أول خطاب له بعد الهجمات التي شهدتها لبنان خلال اليومين الماضيين واستهدفت آلاف الأجهزة اللاسلكية (البيجر) التي يستخدمها حزب الله. وقال في خطاب مساء أمس إن العدو الإسرائيلي سيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب.
وبشأن طبيعة الرد الذي يخطط له حزب الله، قال نصر الله إنه ونظرا لطبيعة الضربة التي قال إنها قوية وغير مسبوقة بتاريخ المقاومة؛ فإنه لن يتحدث لا عن مكان أو زمان أو توقيت الرد المنتظر من الحزب، مؤكدا أن "الخبر هو ما سترون وليس ما تسمعون".
وفي توصيف ما جرى، قال نصر الله إن العدو أراد عبر تفجيرات الثلاثاء والأربعاء أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين ومن في محيطهم دون أي اعتبار.
وأكد أن ما جرى هو عملية إرهابية كبرى، ومجزرتان كبيرتان، مشيرا إلى أنه "يمكن أن نطلق على ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء أنه إعلان حرب".
وقال إن بعض أجهزة البيجر كانت بعيدة عن مستخدميها وبعضها لم يتم توزيعه من الأساس.
وفيما يتعلق بالتحقيقات التي يجريها الحزب، قال إنهم وصلوا "إلى نتيجة شبه قطعية بشأن ملابسات التفجيرات ولكن ننتظر التأكد منها، مضيفا "سنصل خلال وقت قصير إلى نتائج يقينية بشأن التفجيرات وحينها سيبنى على الشيء مقتضاه".
واعترف بأن الحزب تعرض لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان، ولكنه أكد أن "هذه الضربة الكبيرة والقوية لم تسقطنا ولن تسقطنا"، وأن "الحرب سجال"، يوم لك ويوم عليك.
وقال نصر الله إن أهم أهداف الضربة الإسرائيلية هو الضغط على الحزب للانسحاب من معركة إسناد المقاومة في غزة، وإن رسائل وصلت يوم الثلاثاء عبر قنوات رسمية وغير رسمية تؤكد بأن هدف الضربة وقف الجبهة اللبنانية.
وتعليقا على ذلك، خاطب نصر الله الحكومة الإسرائيلية وجيشها قائلا إن "جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف الحرب على غزة.
وأضاف رغم التضحيات والشهداء ورغم كل العواقب فلن تتوقف المقاومة عن مساعدة أهل غزة والضفة.
واعتبر أن تمسك المقاومة بكل مواقفها ومساندتها لغزة يعني أن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه، كما أن المعنويات العالية للمصابين وصبر تماسك بيئة المقاومة يعني أن العدو فشل في تحقيق هدفه بضربها وإنهاكها وإضعافها عبر التفجيرات الواسعة كي تضغط على قيادة المقاومة.
وشدد على أن التفجيرات الواسعة لم تؤثر على بنية المقاومة وأن جهوزيتها كانت عالية على الأرض توقيا لأي عمل عسكري.
ووجه كلامه لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بالقول "لن تستطيعوا إعادة السكان إلى الشمال وهذا هو التحدي بيننا". وأكد أن السبيل الوحيد لإعادة السكان إلى مناطقهم هو وقف العدوان على غزة وعلى الضفة الغربية.
وأضاف "ما ستقدمون عليه من تصعيد سيبعد فرصة عودة أولئك السكان إلى الشمال بل العكس ما سيحدث".
وفيما يتعلق بالحديث عن احتمال اجتياح الأراضي اللبنانية، قال نصر الله إن "أي دخول للأراضي اللبنانية نعتبره فرصة تاريخية ستكون لها تأثيرات كبرى على المعركة". وأكد أن "أي محاولة لإقامة حزام أمني داخل أراضينا لن يشغل المقاومة هناك بل سيتحول هذا الحزام إلى فخ وجهنم لجيشهم".
ووسط تلك المستويات غير مسبوقة من التوتر بين الجانبين، أعلن جيش الاحتلال أمس أنه ضرب أهدافاً لحزب الله في لبنان.
ووفق بيان رسمي فإن رئيس الأركان لدى الاحتلال، هرتسي هاليفي، وافق على خطط تتعلق بالمنطقة الشمالية.
وشن الاحتلال أمس غارات متتابعة على مواقع في جنوبي لبنان، ورد حزب الله بإطلاق صواريخ على الجليل الغربي في الكيان المحتل، وإطلاق صواريخ على شمالي الجولان السوري المحتل.
وفي وقت سابق من أمس أعلن في الكيان المحتل عن مقتل جندي وإصابةِ 15 آخرين على الأقل جراء استهداف مركبتين عسكريتين بصاروخيْ كورنيت بالجليل الأعلى. كما أصاب صاروخ مبنى آخر هناك، وأسفرت عمليات القصف عن سقوط عدد من المصابين في الكيان.
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال نقل مزيد من الجنود من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الجبهة الشمالية.
وبالموازاة أثارت رسائل نصية الذعر في إسرائيل، حيث تلقى عدد من السكان رسائل تهديد على هواتفهم أثناء الليل. تنبههم لدخول مناطق آمنة ومحمية، وتحثهم لتوديع أحبابهم فيما أوضحت رسائل أخرى، إمكانية المتسللين للوصول الكامل إلى الأجهزة، بحسب تعبيرهم.
وأوضحت قيادة الجبهة الداخلية أن هذه الرسائل مزيفة، وأضافت أنها لم تَصدر من جهتهم أو من أي مسؤول آخر.
وقال جيش الاحتلال أمس إنه قصف خلال الليل ستة "مواقع لبنى تحتية.." تابعة لحزب الله ومنشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان، مع تنامي المخاوف من اندلاع حرب شاملة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من المدنيين في الكيان أصيبوا بنيران صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، لكن لم يصدر تأكيد رسمي.
وقال جيش الاحتلال إن حزب الله أطلق أول من أمس نحو 20 قذيفة على الكيان، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظمها دون التسبب في أي إصابات. وأضاف الجيش في بيان أن "سلاح الجو قصف مواقع لبنى تحتية لحزب الله في مناطق شيحين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفركلا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الأسلحة لحزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان".
ويتبادل الاحتلال وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود بالتوازي مع العدوان الذي يشنه إالاحتلال على غزة.
وتم إجلاء عشرات الآلاف على جانبي حدود الكيان المحتل ولبنان.
وبحسب مسؤولين في الكيان المحتل، فإن القوات التي يتم نشرها على الحدود تشمل الفرقة 98، وهي نخبة تقاتل في غزة تضم عناصر من القوات الخاصة وقوات المظلات.-(وكالات)

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