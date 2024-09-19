الاحتلال وحزب الله يتبادلان النيران.. وجبهة جنوب لبنان تقترب من حرب شاملة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس شن غارات جديدة على "أهداف لحزب الله في لبنان، انطلقت صفارات الإنذار في شمال الاحتلال عقب إطلاق نيران من لبنان.
وقال الجيش في بيان إنه ضرب أمس أهدافا لحزب الله في لبنان بهدف تقليص قدراته وتقويض بنيته التحتية"، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة النازحين من شمال إسرائيل إلى منازلهم.
وفي ظل الاجواء الملتهبة بين الجانبين توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بحساب عسير وقصاص عادل" في أول خطاب له بعد الهجمات التي شهدتها لبنان خلال اليومين الماضيين واستهدفت آلاف الأجهزة اللاسلكية (البيجر) التي يستخدمها حزب الله. وقال في خطاب مساء أمس إن العدو الإسرائيلي سيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب.
وبشأن طبيعة الرد الذي يخطط له حزب الله، قال نصر الله إنه ونظرا لطبيعة الضربة التي قال إنها قوية وغير مسبوقة بتاريخ المقاومة؛ فإنه لن يتحدث لا عن مكان أو زمان أو توقيت الرد المنتظر من الحزب، مؤكدا أن "الخبر هو ما سترون وليس ما تسمعون".
وفي توصيف ما جرى، قال نصر الله إن العدو أراد عبر تفجيرات الثلاثاء والأربعاء أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين ومن في محيطهم دون أي اعتبار.
وأكد أن ما جرى هو عملية إرهابية كبرى، ومجزرتان كبيرتان، مشيرا إلى أنه "يمكن أن نطلق على ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء أنه إعلان حرب".
وقال إن بعض أجهزة البيجر كانت بعيدة عن مستخدميها وبعضها لم يتم توزيعه من الأساس.
وفيما يتعلق بالتحقيقات التي يجريها الحزب، قال إنهم وصلوا "إلى نتيجة شبه قطعية بشأن ملابسات التفجيرات ولكن ننتظر التأكد منها، مضيفا "سنصل خلال وقت قصير إلى نتائج يقينية بشأن التفجيرات وحينها سيبنى على الشيء مقتضاه".
واعترف بأن الحزب تعرض لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان، ولكنه أكد أن "هذه الضربة الكبيرة والقوية لم تسقطنا ولن تسقطنا"، وأن "الحرب سجال"، يوم لك ويوم عليك.
وقال نصر الله إن أهم أهداف الضربة الإسرائيلية هو الضغط على الحزب للانسحاب من معركة إسناد المقاومة في غزة، وإن رسائل وصلت يوم الثلاثاء عبر قنوات رسمية وغير رسمية تؤكد بأن هدف الضربة وقف الجبهة اللبنانية.
وتعليقا على ذلك، خاطب نصر الله الحكومة الإسرائيلية وجيشها قائلا إن "جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف الحرب على غزة.
وأضاف رغم التضحيات والشهداء ورغم كل العواقب فلن تتوقف المقاومة عن مساعدة أهل غزة والضفة.
واعتبر أن تمسك المقاومة بكل مواقفها ومساندتها لغزة يعني أن العدو الإسرائيلي لم يحقق أهدافه، كما أن المعنويات العالية للمصابين وصبر تماسك بيئة المقاومة يعني أن العدو فشل في تحقيق هدفه بضربها وإنهاكها وإضعافها عبر التفجيرات الواسعة كي تضغط على قيادة المقاومة.
وشدد على أن التفجيرات الواسعة لم تؤثر على بنية المقاومة وأن جهوزيتها كانت عالية على الأرض توقيا لأي عمل عسكري.
ووجه كلامه لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بالقول "لن تستطيعوا إعادة السكان إلى الشمال وهذا هو التحدي بيننا". وأكد أن السبيل الوحيد لإعادة السكان إلى مناطقهم هو وقف العدوان على غزة وعلى الضفة الغربية.
وأضاف "ما ستقدمون عليه من تصعيد سيبعد فرصة عودة أولئك السكان إلى الشمال بل العكس ما سيحدث".
وفيما يتعلق بالحديث عن احتمال اجتياح الأراضي اللبنانية، قال نصر الله إن "أي دخول للأراضي اللبنانية نعتبره فرصة تاريخية ستكون لها تأثيرات كبرى على المعركة". وأكد أن "أي محاولة لإقامة حزام أمني داخل أراضينا لن يشغل المقاومة هناك بل سيتحول هذا الحزام إلى فخ وجهنم لجيشهم".
ووسط تلك المستويات غير مسبوقة من التوتر بين الجانبين، أعلن جيش الاحتلال أمس أنه ضرب أهدافاً لحزب الله في لبنان.
ووفق بيان رسمي فإن رئيس الأركان لدى الاحتلال، هرتسي هاليفي، وافق على خطط تتعلق بالمنطقة الشمالية.
وشن الاحتلال أمس غارات متتابعة على مواقع في جنوبي لبنان، ورد حزب الله بإطلاق صواريخ على الجليل الغربي في الكيان المحتل، وإطلاق صواريخ على شمالي الجولان السوري المحتل.
وفي وقت سابق من أمس أعلن في الكيان المحتل عن مقتل جندي وإصابةِ 15 آخرين على الأقل جراء استهداف مركبتين عسكريتين بصاروخيْ كورنيت بالجليل الأعلى. كما أصاب صاروخ مبنى آخر هناك، وأسفرت عمليات القصف عن سقوط عدد من المصابين في الكيان.
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال نقل مزيد من الجنود من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الجبهة الشمالية.
وبالموازاة أثارت رسائل نصية الذعر في إسرائيل، حيث تلقى عدد من السكان رسائل تهديد على هواتفهم أثناء الليل. تنبههم لدخول مناطق آمنة ومحمية، وتحثهم لتوديع أحبابهم فيما أوضحت رسائل أخرى، إمكانية المتسللين للوصول الكامل إلى الأجهزة، بحسب تعبيرهم.
وأوضحت قيادة الجبهة الداخلية أن هذه الرسائل مزيفة، وأضافت أنها لم تَصدر من جهتهم أو من أي مسؤول آخر.
وقال جيش الاحتلال أمس إنه قصف خلال الليل ستة "مواقع لبنى تحتية.." تابعة لحزب الله ومنشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان، مع تنامي المخاوف من اندلاع حرب شاملة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من المدنيين في الكيان أصيبوا بنيران صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، لكن لم يصدر تأكيد رسمي.
وقال جيش الاحتلال إن حزب الله أطلق أول من أمس نحو 20 قذيفة على الكيان، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظمها دون التسبب في أي إصابات. وأضاف الجيش في بيان أن "سلاح الجو قصف مواقع لبنى تحتية لحزب الله في مناطق شيحين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفركلا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الأسلحة لحزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان".
ويتبادل الاحتلال وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود بالتوازي مع العدوان الذي يشنه إالاحتلال على غزة.
وتم إجلاء عشرات الآلاف على جانبي حدود الكيان المحتل ولبنان.
وبحسب مسؤولين في الكيان المحتل، فإن القوات التي يتم نشرها على الحدود تشمل الفرقة 98، وهي نخبة تقاتل في غزة تضم عناصر من القوات الخاصة وقوات المظلات.-(وكالات)
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