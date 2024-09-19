مالية دبي تكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة

كشفت دائرة المالية في حكومة دبي،

اليوم، عن هويتها المؤسسية الجديدة. وتعكس الهوية الجديدة التوجهات الاستراتيجية الطموحة للدائرة، والتي تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة للأعوام المقبلة من خلال رؤيتها المتمثلة بالريادة المالية والاستدامة المالية المبتكرة.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، عن سروره بإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة قائلًا إن هذا الإنجاز يعكس التزام مالية دبي المستمر بالابتكار والتطوير، ويعزز مكانتها بصفتها جهة مركزية سيادية في حكومة الإمارة، لا تزال تستلهم رؤية القيادة الرشيدة في ارتقاء قمم الإنجاز منذ أن تأسست قبل نحو ثلاثين عامًا.

وأضاف: "ليست هويتنا المؤسسية الجديدة مجرد شعار، بل تجسيد لقيمنا ومبادئنا التي نعمل بها لتحقيق رفاه المجتمع، وتعزيز تنافسية دبي على الساحة العالمية، ولا يسعني سوى تأكيد أن صورة مالية دبي الناصعة، وسمعتها الطيبة التي اكتسبتها وعززتها على مدى السنين الماضية، سوف تظلّ درعًا حامية لمكتسبات الإمارة، وحصنًا منيعًا في وجه الأزمات".

أيقونة طموح

من جانبها، أوضحت هدى حمدان الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، أن الهوية المؤسسية الجديدة لمالية دبي تجسد أيقونةً لرؤية الدائرة الطموحة نحو مستقبل مشرق، في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق الاستدامة المالية والشفافية في جميع عملياتها. قائلة إن الهوية الجديدة تستند على إرث عريق من العمل المالي الحكومي يمتد لعشرات السنين ويعود لأيام المغفور له بإذن الله حاكم دبي السابق الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وأضافت: "حرصنا عند وضع الهوية المؤسسية الجديدة لمالية دبي، على إبراز الرابط بين اسم الدائرة واسم الإمارة، باعتبارها الجهة المالية المركزية لحكومة دبي، ونظرًا لدورها الاستراتيجي في تمويل المشاريع والنفقات الحكومية، بوصفها سلطة استدامة المال العام في الإمارة".

إرث عربي



وقال حسين علي الطنيجي، رئيس مكتب الاتصال والإعلام في الدائرة، إن فريق العمل في المكتب استطاع إبداع هوية جديدة مستوحاة من الإرث العربي العريق لدبي، وتعكس قِيَم الدائرة والإمارة، وتتحلى في الوقت عينه بلمسة من الحداثة تجعلها قادرة على الحضور بقوة لسنين طويلة قادمة. وأضاف: "انطلقنا في ابتكار هويتنا الجديدة من شعار دائرة المالية المعروف، الذي يتمحور حول اسم الدائرة المكتوب بخط "جليّ الثلث" العربي الأصيل، وارتقينا به إلى الاسم الجديد "مالية دبي" مضيفين إليه عناصر مرئية ولونية مستمدة من البر والبحر والجو والفضاء، حيث تمتد طموحات دبي ومشاريعها الكبرى لتواصل بناء طموحات الإمارة التي لا تعرف حدودًا".

ما وراء الفكرة

وأوضح الطنيجي أن الشعار المعروف لدائرة المالية "خضع لتعديلات تضمنت إضافات واختصارات تمثلت في استخدام تراكيب واضحة وسهلة القراءة بخط جليّ الثلث لعبارة "مالية دبي"، التي شكلت ما يُشبه وجه عملة معدنية، مع الحفاظ على الجانب الجمالي لهذا الخط الجميل، فيما وضعت نظيرتها باللغة الإنجليزية تحتها أو بمحاذاتها، بحسب الاستخدام".

وتابع القول: "جاءت لمسة تتويج الشعار الجديد على هيئة قوس هلالي جعل التركيب أكثر تماسكًا، وعزّز الإحساس بالعملة النقدية المعدنية، ما أضاف معنىً جماليًا وفنيًا بديعًا إلى شكل الشعار كله، ووثّق اتصاله بعالم النقد والمال.

ويُعبّر اللون الفيروزي في الشعار الجديد تعبيرًا واضحًا عن التوازن والإبداع والأصالة، كما يشتهر بالجاذبية، علاوة على كونه أحد الألوان المستخدمة في التعبير عن الاستدامة حول العالم. أما اللون البني الذهبي، فداعم للفيروزي، ويعزز الصورة المؤسسية الراقية، وهو يربط الناظر إليه بالأصالة المتمثلة في الشعار القديم. كما أن تركيبة اللونين الفيروزي والبني الذهبي مستوحاة من طبيعة دبي ببحرها وصحرائها، حيث تمتد مشاريع دبي المتميزة وبنيتها التحتية الراقية.

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