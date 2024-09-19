الحبس سنتين وغرامة 100 ألف درهم لمتهم جلب وحاز مؤثرين عقليين

قضت محكمة جنايات دبي، بحبس شاب سنتين، وتغريمه مئة ألف درهم، ومصادرة المضبوطات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة جلب وحيازة مؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.



وأسندت النيابة العامة للمدان تهمة جلب وحيازة مؤثرين عقليين، عبارة عن «عقار طبي لمادة ترامادول» و«عقار طبي لمادة تابنتادول» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، حيث أفاد المتهم بالتحقيقات، بأنه استلم المضبوطات التي كانت بحوزته من شخص في دولته، وجلبها لتسليمها لآخر، دون علمه أن بها مؤثرات عقلية، فيما شهدت مفتشة من دبي (إدارة عمليات المسافرين)، بتحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء وجودها على رأس عملها كمفتش جمارك بمطار دبي الدولي، تم الاشتباه بأمتعة المتهم، حيث تم توجيهه إلى منطقة التفتيش، وتحويله على أجهزة كشف الأشعة، وطلب منه إجراء التفتيش اليدوي، وضع الحقيبة على طاولة التفيش، وبتفتيشها تم العثور على مواد غذائية، وبتفتيش العلبة، تم العثور على أقراص يشتبه بها، وعليه، تم تحويل المتهم إلى مكتب مكافحه المخدرات، لاتخاذ إجراءاتهم.



وتبين من تقرير المختبر الجنائي الخاص بالمتهم، أن الكمية التي يحوزها عبارة عن 291 قرص ترامادول، و300 قرص لمادة تابنتادول، والمدرجين في الجدول رقم 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 وتعديلاته.



وأشارت «جنايات دبي» في حيثيات حكمها، أن الثابت لدى المحكمة، هو ضبط المؤثرين العقلين في حقيبة المتهم، التي كانت بحوزته، ولم يثبت ما ادعاه بأنه استلم مواد غذائية من آخر، دس فيها المؤثرين العقلين دون علمه، ووضعها في حقيبته، وهو ما استخلصت معه المحكمة علم المتهم بوجود المؤثر العقلي بحقيبته.

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