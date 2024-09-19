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بوتين: روسيا تعمل على مضاعفة إنتاج الطائرات المسيرة 10 أمثال

9/19/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده تعمل على زيادة إنتاج الطائرات المسيرة بنحو 10 أمثال إلى ما يقرب من 1.4 مليون خلال العام الجاري، في محاولة لضمان انتصار القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

ومنذ أرسلت روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير 2022، ركزت في الحرب إلى حد بعيد على القصف المدفعي والهجمات باستخدام الطائرات المسيرة على امتداد جبهة شديدة التحصين تمتد لمسافة 1000 كيلومتر وتضم مئات الآلاف من الجنود.

وقال بوتين: "تسلمت القوات المسلحة في المجمل نحو 140 ألف طائرة مسيرة من مختلف الأنواع في 2023... ومن المقرر هذا العام زيادة إنتاج الطائرات المسيرة بصورة كبيرة. أو بالأحرى، إلى ما يقرب من عشرة أمثال".

وأضاف بوتين في اجتماع في سان بطرسبرج بخصوص إنتاج الطائرات المسيرة: "من يتحرك أسرع لتحقيق تلك المطالب في ساحة المعركة سينتصر".

وأوضح أن روسيا تحقق تقدماً أسبوعياً تقريباً في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وتحتاج أيضاً إلى تطوير الدفاعات في مواجهتها، وبالأخص فيما يتعلق بتكنولوجيا رصد الطائرات المسيرة المهاجمة والتشويش عليها ثم إسقاطها.

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