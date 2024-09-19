طيران الإمارات تفتتح صالتها الجديدة في مطار لندن ستانستيد

افتتحت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، صالتها الجديدة في مطار لندن ستانستيد. واستثمرت الناقلة ما يزيد عن 4 ملايين جنيه إسترليني لتصميم صالة واسعة على مساحة 900 متر مربع ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 125 ضيفاً من عملاء الدرجتين الأولى والأعمال، بالإضافة إلى أعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات.

وتعد الصالة الجديدة هي السادسة المخصصة لطيران الإمارات في المملكة المتحدة، وتأتي استكمالاً للمرافق العالمية التي توفرها الناقلة في مطارات لندن هيثرو، ولندن جاتويك، وبرمنغهام، وجلاسكو، ومانشستر، فيما تتوفر صالة مخصصة لطيران الإمارات في جميع مطارات لندن التي تخدمها الناقلة لتتيح للعملاء تجارب مميزة للاسترخاء والاستمتاع بتجارب طعام راقية قبل رحلاتهم.

وتعتبر طيران الإمارات واحدة من الناقلات القليلة التي استثمرت في تجاربها على الأرض بما في ذلك شبكتها المكونة من 40 صالة مخصصة حول العالم وخدمات السائق المجانية لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال.

وقال محمد مطر نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار: "تخدم طيران الإمارات مطار لندن ستانستيد منذ العام 2018، ويظل المطار بوابة مهمة للغاية لعملائنا في المنطقة الجنوبية من المملكة المتحدة. وتجسد الصالة الجديدة التزامنا الراسخ بتوفير أفضل تجربة للعملاء للسفر بتميز دائم على الأرض وفي الأجواء، كما تشكّل إنجازاً بارزاً للناقلة، حيث نوفر لعملائنا الآن صالة مخصصة في ستة مطارات في المملكة المتحدة، ما يؤكد التزامنا المستمر بأحد أهم الأسواق في شبكتنا، ونتطلع إلى تعزيز تجربة السفر المقدّمة لعملائنا وتقديم خدمات عالية الجودة لمسافرينا".

وقال جاريث باول، مدير عام مطار لندن ستانستيد: "تشهد الرحلات الأسبوعية الـ 14 بين لندن ستانستيد ودبي إقبالاً كبيراً من المسافرين، ليس فقط إلى منطقة الشرق الأوسط، ولكن إلى جميع أنحاء العالم بفضل شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة، ويجسد افتتاح صالة طيران الإمارات التزامها تجاه المطار والمسافرين على متن الناقلة إلى دبي وخارجها، حيث تقدم الصالة تجربة من الفخامة والراحة لعملاء الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وتتميز بموقعها المثالي، وتوفر إطلالات ممتازة على المطار وتسمح بالصعود إلى الطائرة مباشرة من الصالة".

تقع صالة طيران الإمارات في "ساتالايت 1" بجوار بوابات المغادرة، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بصالة فسيحة مجهزة بأثاث جديد ومناطق جلوس مخصصة لتناول الطعام والاسترخاء قبل الرحلة. كما سيستمتع العملاء بمجموعة استثنائية من الأطعمة والمشروبات، وخدمة الواي فاي المجانية، ومرافق الاستحمام المنعشة ووسائل الراحة، وذلك على بعد مسافة دقيتين إلى ثلاث دقائق سيراً على الأقدام للوصول إلى بوابة المغادرة.

وأبرمت طيران الإمارات شراكة مع "فول سيركلز فارمز" التي تتخذ من ساسكس مقراً لها، لإطلاق مفهوم "من المزرعة إلى المائدة" في صالتها، حيث تقدم للعملاء وجبات موسمية من الخضروات العضوية الطازجة والأطباق المحلية الرائعة، كما يمكن للعملاء أيضاً الاستمتاع بمجموعة من المشروبات الفاخرة.

وتساهم طيران الإمارات في تسهيل حركة السياحة والتجارة في المملكة المتحدة منذ عام 1987، وتشغّل الناقلة حالياً 133 رحلة أسبوعياً إلى المملكة المتحدة، منها رحلتين يومياً من وإلى مطار لندن ستانستيد على متن طائرة بوينج 777. كما تخدم الناقلة المملكة المتحدة برحلات إلى مطار لندن هيثرو، ولندن جاتويك، ومانشستر، وبرمنغهام، ونيوكاسل، وجلاسكو، وتستعد الناقلة لاستئناف خدمتها اليومية إلى إدنبرة اعتباراً من 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتتيح شبكة الناقلة الواسعة، التي تغطي 145 وجهة، أمام عملائها في المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الوجهات في آسيا والمحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا.