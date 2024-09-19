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بعد قرار أمازون لموظفيها.. هل انتهى زمن العمل من المنزل؟

9/19/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرسلت شركة أمازون العالمية رسالة إلى موظفيها، مطلع الأسبوع، تخطرهم فيها بضرورة العودة إلى مكاتبهم أو سيتم تحويلهم إلى نظام الدوام الجزئي، لاحقة بركب العديد من شركات التكنولوجيا التي اتخذت القرار المماثل، فيما بدا وكأنه أفول لثقافة "العمل من المنزل" بعد نحو 4 أعوام على بلوغها الذروة مع جائحة كورونا.

وفرضت ظروف الحجر الصحي خلال الجائحة طريقة "العمل من المنزل" في معظم أنحاء العالم، وانتشرت سريعاً كحل عملي في ظل الإغلاق الذي فرضته معظم دول العالم في تلك الفترة.

وحتى بعد انتهاء الجائحة، استمرت سياسة العمل من المنزل في الازدهار، حتى أن الكثيرين اعتبروا أنه زمن انحسار العمل المكتبي لقطاعات معينة.

لكن مؤخراً، بدأت العديد من المؤسسات العالمية الكبرى مثل جي بي مورجان وجولدمان ساكس في مراجعة هذه السياسة، حيث رأت إداراتها أن العمل من المكتب يزيد من الإنتاجية ويحسن كثيراً من الترابط والتعاون بين الزملاء ويقوي مهارات العمل الجماعي بين الموظفين.

إليكم أبرز الشركات والمؤسسات العالمية التي اتخذت قراراً بإلغاء سياسة العمل من المنزل والعودة إلى المكاتب، سواء جزئياً أو كلياً، وذلك وفقاً لموقع بيزنس إنسايدر.

أبل

في أغسطس 2022، طالب المديرون القادة في شركة أبل موظفيهم بالعمل من المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع. وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل إن القرار اتخذ من أجل إعادة الروابط بين الموظفين إلى مستوياته السابقة.

وعلى الرغم من أن موظفين عدة في الشركة طالبوا باستمرار سياسة العمل من المنزل، زاعمين أنهم قادرون على القيام بعمل استثنائي من المنزل، فإن الشركة تمسكت بقرارها حتى يومنا هذا.

جوجل

في مارس 2022، أرسلت جوجل إلى موظفيها في سان فرانسيسكو وبعض المقرات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تطلب منهم الرجوع إلى المكتب لثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل، قبل أن تقوم بالتضييق عليهم أكثر والتأكيد على أن الحضور لمقر العمل سيكون عاملاً أساسياً في تقييمات الأداء.

وفي مذكرة لفيونا شيكوني مديرة شؤون الأفراد في جوجل، ذُكر بوضوح أن "من الآن فصاعداً سيتم اعتبار العمل من المنزل أمراً استثنائياً".

ميتا

في سبتمبر 2023، حدثت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وواتساب، سياستها الخاصة بالعمل من المنزل وطلبت من موظفيها العمل من المكتب 3 أيام أسبوعياً، كما توقفت عن إضافة العمل عن بعد إلى عقود التوظيف الجديدة.

وفي يونيو من العام الجاري، أخطرت الشركة موظفيها أنه سيتم متابعة حضورهم بشكل يومين، محذرة من أن الفشل في الالتزام بذلك قد يؤدي إلى إنهاء التعاقد.

تسلا

في يونيو 2022، أرسل إيلون ماسك إلى موظفيه رسالة بعنوان "سياسة العودة الإجبارية إلى المكتب"، حيث اشتملت على كلمات صارمة مثل "إذا لم تظهر في المكتب فسوف نفترض أنك قدمت استقالتك"، ومؤكدة على أن كل موظف عليه أن يعمل 40 ساعة أسبوعياً على الأقل.

ويملك ماسك أراءً واضحة فيما يتعلق بالعمل من المنزل، حيث يرى أنه "خطأ أخلاقياً"، مشيراً إلى ظهوره المستمر في مصانع تسلا، حيث قال: "لو لم أفعل ذلك، لكانت تسلا أفلست من زمن بعيد".

ديزني

في مذكرة عام 2023، أخطر بوب إيجر الرئيس التنفيذ لشركة ديزني العاملين أن عليهم العودة إلى مكاتبهم 4 أيام أسبوعياً على الأقل، وهو ما دفع حوالي 2300 موظف بالشركة إلى توقيع عريضة تطالب بإعادة النظر في القرار، جاء فيها وفقاً لصحيفة ذا واشنطن بوست: "هذه السياسة سوف تبطئ مرحلة التعافي من الجائحة والنمو، وذلك من خلال خلق نقص في الموارد والتسبب في خسارة المعرفة المؤسسية التي لا يمكن تعويضها".

زووم

صدق أو لا تصدق، حتى الشركة التي بنت معظم نجاحاتها من فكرة العمل عن بعد، تخلت عن هذه السياسة مع موظفيها.. نتحدث هنا عن شركة زووم التي يعتبر تطبيقها لمحادثات الفيديو هو أساس العمل عن بعد.

في 2022، لم يكن أكثر من 2% من موظفي زووم يعملون من المكتب، ولكن مع أواخر العام الماضي، طالبت الشركة بالعودة إلى المكتب يومين على الأقل أسبوعياً، وذلك لمن يقطنون في دائرة قطرها 50 ميلاً أو أقل من مقر الشركة.

وصدق من قال إذا كان رب العمل عن بعد ضاربا، فشيمة أهل الشركات العمل من المكتب!

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