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10 % نمواً بأعداد المسافرين عالمياً إلى 9.5 مليارات في 2024

9/19/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع مجلس المطارات الدولي نمو حركة المسافرين عالمياً بواقع 10 %، خلال عام 2024، لتصل إلى 9.5 مليارات راكب. جاء ذلك في تقريره السنوي عن حركة المطارات العالمية 2024، والذي يعتمد على بيانات مستخلصة من أكثر من 2700 مطار في أكثر من 180 دولة وإقليماً حول العالم.

وقال جاستن إرباتشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي، إن تقرير حركة المطارات السنوي سلط الضوء على مرونة وتكيف صناعة الطيران العالمية، وأظهر قدرة المجلس على توقع وتحليل اتجاهات الصناعية بدقة.

وكشف التقرير أن حركة الركاب العالمية في عام 2023 بلغت 8.7 مليارات بزيادة قدرها 30.6 % مقارنة بعام 2022، مع تعافٍ نسبته 95 % مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة أي عام 2019.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن إجمالي حركة الركاب المتوقعة في 2024 تعادل 104 % من مستويات عام 2019، وتوقع المجلس أن تصل حركة الركاب الدولية إلى 4.1 مليارات بحلول نهاية 2024، وهو ما يمثل 43 % من إجمالي الركاب، فيما يتوقع أن تصل حركة الركاب المحلية إلى 5.4 مليارات بحلول نهاية عام 2024، ما يشكل 57 % من إجمالي حركة الركاب عالمياً.

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