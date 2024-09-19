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الصحة العالمية: انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان عطل القطاع الصحي

9/19/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر" وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى في لبنان هذا الأسبوع أدى إلى اضطرابات خطيرة في القطاع الصحي الهش بالفعل في البلاد.

ونقلت المنظمة عن السلطات الصحية في لبنان أن 37 شخصا قتلوا وأصيب ثلاثة آلاف في انفجار أجهزة الاتصال بمناطق تعتبر من معاقل جماعة حزب الله المسلحة المعادية لإسرائيل.

وذكر تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي "تلك الوقائع أحدثت اضطرابات خطيرة في القطاع الصحي الهش بالفعل في لبنان"، مضيفا أن المنظمة وزعت أكياس دم وإمدادات علاجية في البلاد.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية في الإفادة نفسها "تعرضت منظومة الصحة بأكملها لضغط شديد بسرعة كبيرة جدا".

وقال عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن 100 مستشفى شارك في الاستجابة، وأوضح أن سلسلة من التدريبات قبل الهجمات وتخزين إمدادات الطوارئ ساعد في إعداد الأطقم الطبية والحد من الخسائر.


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