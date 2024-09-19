أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعاً بنسبة 2%، بعد خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية ليصعد خام برنت من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، والذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.44 دولار أو اثنين بالمئة إلى 75.09 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 16:19 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر

1.53 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 72.44 دولاراً للبرميل.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء. وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة: "بينما يشير خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى وجود تحديات اقتصادية كبيرة قادمة، فإن المستثمرين المتشائمين لم يشعروا بالرضا بعد أن رفع المركزي الأمريكي توقعاته متوسطة الأجل للأسعار".

وأبقى بنك إنجلترا اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند خمسة بالمئة.

وتترقب الأسواق الأحداث في الشرق الأوسط بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية، أمس الأربعاء، بعد يوم من انفجارات مماثلة لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجر).

وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عنها لكن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على الانفجارات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس. كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، خلال الشهر الماضي، وواصلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة تراجعها.

ويقول محللون في سيتي بنك إنهم يتوقعون عجزاً في سوق النفط بنحو 0.4 مليون برميل يومياً لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولاراً للبرميل خلال الربع القادم، لكن ذلك سيكون مؤقتاً.

